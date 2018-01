TeatrExma Cagliari. Rassegna teatrale SEI Seincontri. Sei.

La stagione teatrale, TeatrExma – un teatro per tutte le stagioni , che nasce dalla collaborazione tra il Teatro dallarmadio e il Consorzio Camù gestore dell’EXMA, spazio che ospiterà tutti gli spettacoli, prosegue nei primi due mesi del 2018 con la rassegna SEI Seincontri. Sei.

SEI Seincontri. Sei , è un circuito nazionale per ora presente nelle città di Livorno, Firenze, Parma, (in via di definizione Roma e Milano) e Cagliari. La rassegna è organizzata da una rete nazionale, il Collettivo Teatrale Informale, della quale fa parte il Teatro dallarmadio, costituita da un gruppo di artisti selezionati da Francesco Niccolini, uno dei drammaturghi più fertili e premiati della scena contemporanea e da Roberto Aldorasi, regista e pluripremiato coreografo, per il Festival di Narrazione Montagne Racconta 2017 (Trento), e composto da attori-scrittori, attori-registi, attori-cantanti, attori-comici, attori-danzatori, attori-organizzatori, attori-filosofi e anche scrittori/professori.

TeatrExma – un teatro per tutte le stagioni, i cui titoli in programma sono stati selezionati da Fabio Marceddu, anima con Antonello Murgia del Teatro dallarmadio, ha il sostegno degli Assessorati alla cultura del Comune di Cagliari e della Regione Autonoma della Sardegna.

I L PROGRAMMA

La rassegna prende il via sul palco dell’EXMA mercoledì 10 gennaio alle 21 e ospita la prima nazionale di Alfonsina Panciavuota, messa in scena dal Teatro dallarmadio. Il secondo appuntamento è per venerdì 19 gennaio alle 21 con Teatri Reagenti che presenta, Le Sorelle Prosciutti.