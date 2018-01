Sassari. Energie per l’Italia, Alessio Paganini: una discarica a due passi dalla chiesa di Sant’Orsola

Il coordinamento cittadino di Energie per l’Italia, sollecitato da numerosi abitanti del quartiere di Sant’Orsola, denuncia lo stato di abbandono dello stesso.

La disattenzione è tale che, ormai da tempo, esiste una vera e propria discarica a cielo aperto, a due passi dalla chiesa del quartiere e dalle belle e signorili villette.

Una via dissestata non molto trafficata, prolungamento di via Raffaello Oggiano che collega il cavalca ferrovia all’edificio religioso, è ormai da tempo preda, non solo di buste di mondezza di vario genere, ma in questi ultimi giorni di festa, anche di materiale organico e scarto di macellazione.

L’odore insopportabile e la carne in putrefazione ha portato diversi cittadini a lamentarsi con noi per denunciare quella che da tempo è diventata una discarica abusiva a cielo aperto, denuncia Alessio Paganini, coordinatore comunale di EPI.

Tanti i controlli per i furbetti della differenziata messi in atto dall’amministrazione comunale, soprattutto nei mesi nei mesi estivi ma non si è fatto niente per mettere in sicurezza e ripulire le vie meno trafficate, tant’è che qualche cittadino poco rispettoso dell’ambiente, si può permettere di trasformare una via in discarica.

Questo certifica lo stato di abbandono e degrado in cui versa il popoloso quartiere di Sant’Orsola, che purtroppo non è controllato abbastanza, come denuncia Massimiliano Scarzella del coordinamento comunale di EPI.

Chiediamo maggiore controllo da parte delle istituzioni e la bonifica immediata della via trasformata in discarica, la situazione è tale da mettere a rischio la salute dei cittadini conclude Alessio Paganini.