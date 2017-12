Sassari e Alghero. Un fine anno all’insegna del Gospel

Un fine anno all’insegna del Gospel: martedì 26 dicembre, alle 21, a Sassari e mercoledì 27 dicembre, ad Alghero.

Sarà una fine d’anno all’insegna del Gospel quella organizzata e promossa dalle associazioni culturali Music & Movie e Progetto Evoluzione con i comuni di Sassari e Alghero, la Fondazione Meta e l’Airc (associazione italiana per la ricerca sul cancro). Due date per un caldo Natale in musica con lo spettacolo “L’emozione del gospel, lo straordinario tour dei Cedric Shannon & brothers in gospel”. Due gli appuntamenti in programma: martedì 26 dicembre, alle 21, al teatro comunale di Sassari (piazzale Cappuccini) e mercoledì 27 dicembre, alle 21, al cinema Miramare di Alghero (piazza Sulis).

Le sonorità avvolgenti della musica afroamericana, la contagiosa emozione della musica eseguita dal vivo, la calda atmosfera natalizia delle festività di fine anno, tutto in due serate all’insegna della più genuina musica Gospel. E’ il nuovo spettacolo organizzato e promosso da Music & Movie che, in collaborazione con Progetto evoluzione, i comuni di Sassari e Alghero, la fondazione Meta e l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, propongono due serate all’insegna della più coinvolgente musica “nera”. Un evento straordinario affidato a un ensemble con un curriculum di tutto rispetto. Cedric Shannon Rives, infatti, è conosciuto negli Stati Uniti anche come compositore e attore di musical. Ha seguito, da giovanissimo, le orme del padre cominciando nel coro giovanile di St. Louis. In seguito ha perfezionato il suo talento specializzandosi in musica, teatro, jazz e musical.

Insegnante, attore, lead vocalist a 25 anni, Cedric ha esordito nel gospel con l’album “Palms of deliverance”, disco di cui ha venduto subito oltre quindicimila copie, per proseguire poi con “The healing place”. Nel 1999 venne chiamato a far parte del musical gospel “Be careful what you pray for” e nel 2004, riscuotendo un successo straordinario, di un altro spettacolo, “A house divided”, dove interpretò il ruolo autobiografico di un pastore-cantante gospel. Il primo tour italiano di Cedric Shannon Rives risale al 2001, nell’ambito di un’importante tournée europea durante la quale ha cantato anche per Papa Woytila in occasione del tradizionale “Concerto in Vaticano”.

Oltre a interpretare il gospel tradizionale, Cedric Shannon è anche uno straordinario compositore di nuovi inni e preghiere in musica: i suoi brani, in questi anni, sono stati ripresi e riproposti da artisti molto famosi in ambito gospel, come le Pace sisters, Darwin hobbs, Dewayne woods. Nel 2011 e 2012 ha spopolato con l’album “Sing you out the four walls”. Nel novembre 2016 è uscito il suo ultimo album “Cedric Shannon Rives & brothers in gospel” e ora la relativa formazione sarà in Sardegna, nelle festività di fine anno, per un breve, ma intenso tour che toccherà anche Sassari il 26 dicembre e Alghero il 27. E’ già partita la prevendita, per Sassari, nel negozio Pasquali in largo Cavallotti 21, per Alghero nel salone “Astratto parrucchieri” in via Giovanni Pascoli 45/A. Per ulteriori informazioni, contattare direttamente l’associazione culturale Music & Movie – Roberto 3401846468.