Sanremo: la messa in sicurezza dell’antico ponte di Agaggio

L’antico ponte di Agaggio in Valle Argentina, dopo l’appello alle Istituzioni per la messa in sicurezza pronta risposta dell’Amministrazione di Molini di Triora.

Alle origini della nostra civiltà: l'antico ponte di Agaggio in Valle Argentina nel comune di Molini di Triora. Appello alle Istituzioni per la messa in sicurezza. Pronta risposta dell'Amministrazione. Per la nostra rivista culturale "Alle origini della nostra civiltà", nata con lo scopo di valorizzare e salvaguardare i manufatti storici più significativi della nostra storia, ci siamo recati in Provincia di Imperia, in Valle Argentina, per visitare il ponte medievale di Glori. L'arcaico ponte, un'autentica opera d'arte sopravvissuta fino ai nostri giorni, era un caposaldo della viabilità storica dell'entroterra, che era soprattutto intervalliva e permetteva lunghi tragitti giornalieri, fino a 40 chilometri al giorno. Era un collegamento tra la Liguria, la Provenza e il Piemonte ed era un percorso fondamentale nell'economia della transumanza.

Il ponte oggi, purtroppo, ha bisogno di importanti interventi di restauro. Per la sua importanza archeologica e per la testimonianza che ci lascia delle tecniche costruttive adoperate dai nostri avi, merita maggiore attenzione e pertanto rivolgiamo un appello alle Istituzioni e ai privati per la sua messa in sicurezza.

Il ponte è detto anche ‘Ponte del Rio Boetto’ o del ‘Nusco’ e faceva parte dell’antica viabilità principale della Valle Argentina, come il Ponte Vecchio di Glori il quale è un esempio di ponte a due archi sul torrente Argentina che si trova prima della frazione Carpenosa, mentre quello di Agaggio è ad un solo arco, come si vede in foto.

“Sarebbe desiderio dell’amministrazione Comunale di Molini di Triora – evidenzia Gianluca Ozenda, presidente del Consiglio Comunale – qualora il bilancio lo rendesse possibile, procedere alla valorizzazione dal punto di vista culturale e il restauro dei vari ponti storici del territorio, che sono molti, pertanto ringraziamo per la segnalazione e il sottoscritto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale si farà garante per uno studio sulle possibili fonti di finanziamento per questa iniziativa”.