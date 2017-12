Ringo Starr diventa Sir a 77 anni

Ringo Starr, storico batterista dei Beatles, sarà insignito del titolo di Sir (Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico) dalla regina Elisabetta II.

Il 2017 si chiuderà in bellezza per Ringo Starr ex batterista dei Beatles, il quale sarà insignito del titolo di Sir il prossimo 30 dicembre. Nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, il settimanale inglese Sun, avrebbe riferito che proprio il musicista 77enne avrebbe già ricevuto la lettera di Buckingham Palace, che lo informava di far parte della “List of Honours” di quest’anno. Dal primo gennaio del 2018, Ringo Starr (vero nome Richard Starskey) sarà infatti Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico e potrà essere chiamato “Sir Ringo Starr”.

Già insignito del titolo di baronetto, MBE (Member of the Order of the British Empire) nel 1965, insieme a John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, il più alto riconoscimento da parte di Sua Maestà Elisabetta II arriva a Ringo Starr a distanza di 20 anni rispetto a Paul McCartney, Sir già dal 1997. Per quanto riguarda Lennon e Harrison, il primo rinunciò al titolo nel 1969 per protesta contro l’intervento militare del Regno Unito in Biafra e all’appoggio degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam e il secondo, rifiutò invece il titolo di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico (OBE) nel 2000, poco prima della sua morte avvenuta nel 2001.

Bisogna ricordare che al momento si tratta soltanto di rumors del The Sun (anche se molto affidabili). La lista ufficiale con i nomi dei nuovi Sir dell’Ordine dell’Impero Britannico verrà svelata nei prossimi giorni da Buckingham Palace. Le motivazioni per cui presto l’ex batterista dei Beatles otterrà il titolo di Sir Ringo Starr sono da ritrovarsi nel suo costante impegno per la lotta alla povertà, nella lotta contro gli abusi sui minori, nelle varie iniziative di beneficenza e, non ultimo, nei meriti nel campo artistico, naturalmente musicale. Peace and Love.