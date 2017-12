Regione Sardegna. Riformatori sardi contro il Presidente Pigliaru

Il capogruppo dei Riformatori Sardi in Consiglio regionale, Attilio Dedoni, a commento dell’intervista rilasciata dal Presidente della Regione, Francesco Pigliaru, al quotidiano La Nuova Sardegna dichiara: “Pigliaru vive in un mondo di fantasia dove i problemi non esistono”.

“A quattro anni dall’insediamento, il presidente Pigliaru sembra vivere in un mondo di fantasia, una Sardegna dove i problemi non esistono perché la mano taumaturgica della sua Giunta ha risolto ogni questione, trasformando un’Isola stremata dalla crisi in un paradiso terrestre. I sardi, però, vedono quotidianamente una realtà ben diversa e, per fortuna, sanno distinguere i bilanci di fine anno dai proclami buoni solo per la propaganda elettorale”, dichiara il capogruppo dei Riformatori Sardi per l’Europa in Consiglio regionale, Attilio Dedoni, commentando l’intervista rilasciata al quotidiano La Nuova Sardegna dal Presidente della Regione, Francesco Pigliaru.

“Mentre premier e ministri si succedono nell’Isola per fare passerelle e firmare accordi nel tentativo di raccattare consensi, Pigliaru deve arrabattarsi per distrarre la gente da quanto non è stato fatto dal suo esecutivo e da quanto le viene negato dal governo romano ‘amico’”, prosegue Dedoni. “A cominciare dal fantomatico Piano per la Sardegna, ricco di risorse virtuali destinate a restare tali. Rimangono così al palo i trasporti, sia quelli esterni che quelli interni: dopo quattro anni di centrosinistra, la Sardegna è sempre più isolata e gli spostamenti, quando non sono impossibili, hanno costi esorbitanti.”

“La continuità territoriale aerea è congelata, quella marittima è ostaggio degli accordi tra Stato e armatori, le strade si dividono tra eterni cantieri e mulattiere prive di manutenzione, mentre le ferrovie vivono nel sogno di un collegamento veloce Cagliari-Sassari per il quale sarebbe necessario rifare l’intera rete e nessuno, Presidente in testa, ha idea di dove reperire le risorse necessarie. Tutte le cosiddette riforme messe in campo dalla Giunta, a partire dalla sanità, hanno prodotto solo disastri, tanto che sono state rimesse in discussione dalla stessa maggioranza all’indomani dell’approvazione: è per questo che si continua a rimandare l’esame di quella più importante, vale a dire la nuova legge urbanistica. Resta irrisolto il nodo delle quote erariali che lo Stato, con la truffa degli accantonamenti, continua a non versarci e soltanto un sognatore potrebbe vedere 2 miliardi di Iva entrare ogni anno nelle casse della Regione. Così come è da sognatori pensare di poter salvare la Sardegna a costo zero, per questo si affrontano i problemi delle zone interne mandando in giro per i territori il piazzista-assessore Paci a promettere risorse che non ci sono, mentre si lasciano decine di proposte di legge a prendere polvere in Consiglio regionale”.

“Sul referendum per il riconoscimento costituzionale dell’insularità, Pigliaru mostra di non aver capito nulla”, conclude il capogruppo. “La consultazione non è utile a Roma o a Bruxelles, ma serve ai sardi per ottenere le compensazioni che sono loro dovute a causa di uno svantaggio oggettivo, che potrà così essere calcolato con esattezza e colmato con le necessarie risorse, riportando la Sardegna in una condizione di pari opportunità con le altre regioni italiane. Ma il referendum da solo non basta, se la nostra Isola è rappresentata da una compagine politica insipiente come quella di cui lo stesso Pigliaru è espressione: serve un rinnovamento radicale, serve una rappresentanza che si confronti con le istituzioni nazionali e comunitarie mantenendo la schiena diritta. Per questo c’è bisogno di una svolta, a partire dalle prossime elezioni politiche per proseguire con le regionali che seguiranno a stretto giro”.