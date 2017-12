Pula. Concerto di Capodanno nel Centro Culturale casa Frau

Il Concerto di Capodanno si terrà lunedì 1 gennaio alle 19.30 nel Centro Culturale Casa Frau in piazza del Popolo a Pula con il soprano Sara Mizzanu e il baritono Roberto Deiana accompagnati al pianoforte da Manuele Pinna sulle note di Mozart, Verdi, Donizetti e Puccini, organizzato dagli Amici della Musica.

“Arie e Duetti d’Opera, Romanze e Canzoni” per il “Concerto di Capodanno” che lunedì 1 gennaio alle 19.30 al Centro Culturale “Casa Frau” in piazza del Popolo a Pula chiuderà in bellezza la rassegna “Armonie di Natale” organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Cagliari in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e Spettacolo del Comune di Pula.

Sotto i riflettori il soprano Sara Mizzanu e il baritono Roberto Deiana accompagnati al pianoforte da Manuele Pinna sulle note di Wolfgang Amadeus Mozart e Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti e Giacomo Puccini. Un viaggio tra i capolavori della storia del melodramma – da “Udite, udite, o rustici”, la celebre aria di Dulcamara da “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, a “Non più andrai, farfallone amoroso” in cui Figaro scherza sul futuro di Cherubino ne “Le nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart (dalla commedia di Beaumarchais). “È strano! È strano…Follie! Delirio vano è questo…Sempre libera…”canta Violetta ne “La traviata” di Giuseppe Verdi, quasi un inno alla vita e al piacere, mentre è quasi struggente “O mio babbino caro”, la tenera invocazione di Lauretta in “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini. E ancora “Quel guardo, il cavaliere in mezzo al cor trafisse”, la cavatina di Norina dal “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti e l’incantevole “Nuit d’étoiles” di Claude Debussy su testo di Théodore de Banville.

Spazio ad intriganti duetti – come “Là ci darem la mano” dal “Don Giovanni” di Mozart e infine “Libiamo ne’ lieti calici”, il celeberrimo brindisi della “Traviata” di Verdi – tra incursioni nell’operetta e celeberrime canzoni come “Amapola” di José María Lacalle García, resa celebre da artisti come Tito Schipa. Una preziosa antologia per festeggiare l’inizio del nuovo anno sul filo delle note e delle emozioni con un finale scoppiettante a ritmo di valzer sulle note del celebre duetto tra Violetta e Alfredo che suona come un invito alla gioia, travolgente e irresistibile come una danza

“Cinque Pezzi per Sant’Efisio” con l’installazione sonora realizzata alla MEM / Mediateca del Mediterraneo in via Mameli a Cagliari nell’ambito dell’FMC 2017/ VII Festival di Musica Contemporanea di Cagliari organizzato dall’associazione Amici della Musica di Cagliari e incastonato nella Stagione Concertistica 2017 – con la direzione artistica di Lucio Garau. Fino a gennaio negli spazi en plein aire sulla passerella sospesa riecheggeranno – a mezzogiorno e alle 17, alle 19 e alle 21 – le opere create ad hoc da cinque compositori contemporanei e ispirate alle atmosfere e soprattutto alle voci e ai suoni, ai canti e alle musiche che caratterizzano la Festa di Sant’Efisio.

Un omaggio alla cultura e alle tradizioni dell’Isola – nel segno della spiritualità – con “Microclima” di Marco Dibeltulu – dedicato alle “traccas”, “Fragment de procession” di Bernard Fort sulle tracce delle preghiere e dei canti sacri intonati dai fedeli lungo il cammino, “Cavalli 2017” di Lucio Garau con una rielaborazione in partitura dei nitriti e del ritmo degli zoccoli sul selciato, “Cagliari di più” di Theodoros Lotis con la “voce” delle launeddas e “Untitled” di Francesco Giomi che rimanda al suono delle sirene delle navi durante le celebrazioni in onore del Santo patrono dell’Isola.

“Sardegna Paesaggio Sonoro” è il tema e titolo emblematico dell’FMC 2017, kermesse di respiro internazionale incentrata sulle “nuove musiche” con uno sguardo privilegiato sui “soundscapes” (secondo la definizione del compositore canadese Raymond Murray Schafer): la seconda tranche del “VII Festival di Musica Contemporanea di Cagliari”che ha preso il via lo scorso 13 dicembre tra la MEM e l’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari punta infatti i riflettori su “Tradizione e modernità del patrimonio identitario e del paesaggio sonoro della Sardegna rivisitati attraverso la musica contemporanea”.