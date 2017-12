Prima raccolta fondi in Bitcoin in Italia per dar vita a progetti sportivi

Luca Lixi, cagliaritano, 32 anni, autore bestseller del libro di educazione finanziaria più venduto in Italia nel 2017, I X Comandamenti dell’Investimento Finanziario , ha lanciato il 20 dicembre una sfida benefica per la costruzione di un campo da basket nella comunità di NEISU (Congo).

Per raggiungere l’obiettivo di EURO 8.196, Luca Lixi ha annunciato una partnership con Sports Around the World, presieduta dall’ex coach di diversi team della prima serie della pallacanestro italiana Stefano Bizzozi, per supportare il progetto promosso da Michele Valleriani e Antonio Valleriani, fondatori di Basketball For Africa.

«Lo sport è da sempre uno dei migliori investimenti per il proprio futuro– dice Luca Lixi – e sono sicuro che attraverso questa iniziativa possiamo portare ai ragazzi la speranza di poter davvero migliorare il loro futuro».

Tra le novità del progetto, l’opzione della donazione tramite bitcoin.

«La cooperazione con la ONLUS Sports Around the World ci permette di evitare le inutili spese amministrative e burocratiche che spesso scoraggiano le donazioni ad altre associazioni più rinomate

“Da donatore e beneficiario”, limitando al minimo i passaggi di denaro. Anche questa è disintermediazione e decentralizzazione.



Per questo ho combattuto la burocrazia per inserire il bitcoin come possibilità di donazione.

Il bitcoin è oggi considerato uno strumento speculativo. In realtà, il suo ideatore Satoshi Nakamoto voleva creare una forma di denaro elettronico peer-to-peer senza intermediari finanziari e banche.

La cattiva informazione associa poi il bitcoin ad acquisti illegali sul web, finanziamenti del terrorismo e altre iniziative criminali. Come ho dimostrato con questa iniziativa benefica, il bitcoin è solo uno strumento.



Come tutti gli strumenti, la sua utilità e legalità dipendente dall’utilizzo che se ne fa.



La charity challenge è stata promossa da Luca Lixi sul suo seguitissimo gruppo Facebook, WikiLixi, (www.wiklixi.com, che ad oggi conta più di cinquemila aderenti) ed è partita il 20 dicembre con l’obiettivo di raccogliere quanto necessario per la creazione del campo da pallacanestro a Neisu (Congo) entro il 31 Marzo 2018.

Dice Bizzozi: «Abbiamo accolto con entusiasmo la sfida e la proposta di Luca per sostenere i nostri progetti esistenti e futuri. Come quello a Neiusu in Congo, o come altri che abbiamo già in cantiere.

La sfida risiede nel tentativo di aiutare i giovani a crescere in una differente consapevolezza di se stessi: è rivolta ai ragazzi che ne beneficeranno nei paesi africani, ma vorrebbe anche essere di esempio ai giovani italiani che la conosceranno attraverso i nostri interventi in scuole, oratori, club sportivi. Accrescere le sensibilità di ognuno verso il prossimo è uno dei nostri obiettivi. Ma sembra anche il proposito di Luca e della sua Community che già ha iniziato con entusiasmo ad aiutarci in modo molto concreto.



Progetto Neisu: con 8.196 euro si può oggettivamente costruire un terreno di gioco, portare i ragazzi a “giocare” (diritto fondamentale sancito dagli articoli 31/34 sui diritti dell’infanzia a cui ci ispiriamo), ma anche allontanarli dalla strada, sostenere un concreto percorso di crescita (famiglia, scuola, sport), recuperare bambini, giovani che si sono avvicinati alla violenza (zone di guerriglia, bambini soldato, figli di uomini e donne che hanno partecipato o subito guerre o genocidi, bambini affetti da malattie….) come già abbiamo fatto nel 2015 in Swaziland (paese al mondo con la più alta percentuale di sieropositività) o in Rwanda (nazione che ha vissuto nel 1994 un terribile genocidio, sulla via ora della riconciliazione, ma anche confinante con alcune tra le zone più pericolose al mondo: la zona del lago Kivu, dove noi abbiamo un progetto sportivo…)

È importante che il denaro raccolto si trasformi immediatamente in un progetto concreto (quelli di cui parliamo sono già stati approvati dalle comunità locali) perché i ragazzi cosi possono imparare i valori dello sport, giocato in sicurezza, che li aiuteranno ad essere nel futuro degli uomini migliori, più responsabili e con una maggiore capacità di autodeterminazione»