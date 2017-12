Per raccontare pagine di storia di quella Oristano primo Novecento, che guardava al futuro con il settimanale mercato del bestiame più importante dell’isola. Dove oggi è attiva e funzionante l’UNITRE – Università della Terza Età. E dove ogni anno, a metà settembre, da tempo immemorabile, si celebra la sagra di Santa Croce, la più antica dell’isola. Ribattezzata a fine Novecento, Piazza Giorgio Luigi Pintus (Milis 1887 – Oristano 1970), “il ragazzo più studioso d’Italia”, laurea in Architettura a Firenze, ingegno magnifico, progettista, pittore e insegnante.

Una piazza che ha vissuto a lungo nell’ombra, in una periferia quasi dimenticata, e che oggi tenta il rilancio a nuova vita, anche attraverso il grosso intervento pubblico – privato e l’apertura di un nuovo supermercato nel prolungamento di via Umbria.

Che andrà ad insediarsi proprio nell’area dove una volta si innalzavano le insegne della primaria industria vinaria di Francesco Puddu, noto Raffaele. Che ha iniziato l’attività in via Ricovero e poi, con i figli Antonio, Gigi e Giorgio, ha tentato di dare vita con poca fortuna alla Birra Puddu, che i meno giovani ricorderanno ancora con molta nostalgia. Sulla scia di quella più famosa Birra Ichnusa, nata nel 1912 a Cagliari, secondo alcuni per iniziativa di Amsicora Capra, secondo altri di Giovanni Giorgetti, che l’avrebbe poi ceduta alla Vinalcool di Cagliari.