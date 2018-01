Porto Torres. Scelta del direttore del Consorzio industriale

Scelta del direttore del Consorzio industriale: la posizione dell’amministrazione comunale. Il sindaco Wheeler: «Comprendiamo l’iter, ma avremmo preferito un concorso pubblico».

“Stamattina come amministrazione comunale abbiamo incontrato il presidente del Consorzio industriale provinciale Pasquale Taula e il delegato per il Comune di Porto Torres Claudio Pecorari per parlare dei progetti industriali e anche del futuro cambio del direttore generale. Tra pochi mesi l’attuale direttore potrebbe infatti andare in pensione e in seno al consiglio di amministrazione del Consorzio sono state poste le basi per l’individuazione del suo successore”.

“Il Cda ha scelto di vagliare i curricula dei due soli dirigenti già in organico. La nostra posizione è che questa procedura non rispecchia i nostri principi: avremmo preferito che si fosse optato da subito per un bando pubblico”.

È questo il commento del sindaco di Porto Torres Sean Wheeler e dell’amministrazione comunale dopo l’interlocuzione odierna, in cui si è parlato anche di molti altri temi, tra cui quelli di sviluppo industriale, nonché dei tanti progetti attualmente in cantiere.

“Abbiamo ascoltato con attenzione le argomentazioni del Consorzio – spiega Wheeler – e comprendiamo l’iter che si è seguito che è ineccepibile sul piano tecnico e anche pratico. Riteniamo però che non lo sia dal punto di vista politico: i due dirigenti in organico sono, o sono stati, degli esponenti politici e uno di questi è attualmente consigliere regionale in quota al centro-sinistra, nonché, come ha riportato la stampa, probabilmente candidato anche alle prossime elezioni. Al di là del partito di appartenenza di ciascuno di loro, riteniamo sia opportuno scegliere la figura professionale tramite una selezione pubblica”.