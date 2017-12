Porto Torres. Discussione sul fabbisogno del personale

Nei giorni scorsi abbiamo iniziato insieme ai dirigenti la discussione sul fabbisogno del personale. Come giunta abbiamo richiesto esplicitamente di poter iniziare il 2018 con tutto il personale necessario per ottimizzare il lavoro dell’ente, e allo stesso tempo di non lasciar indietro nessuna unità lavorativa».

Lo dichiara il sindaco Sean Wheeler, che ha voluto commentare così l’iter di avanzamento del piano di fabbisogno del personale del Comune di Porto Torres per il triennio 2017-2019, che è tuttavia ancora in fase di definizione.

«Anche se il fabbisogno del personale è ancora una bozza, crediamo sia di fondamentale importanza condividere con i cittadini già da ora le linee guida di questo importante documento. Il Comune di Porto Torres ha una particolare esigenza di personale affinché si possano soddisfare sempre meglio e in modo ottimale le esigenze dei circa 23 mila abitanti, – dichiara il sindaco Wheeler – stamattina l’assessore al Personale Domenico Vargiu ha spiegato all’aula quali sono state le richieste da parte dei dirigenti comunali. Abbiamo infatti chiesto loro di far presente il fabbisogno e, in via preliminare, è stata manifestata l’esigenza di inserire figure di differenti categorie».

«Da parte nostra – prosegue il sindaco – posso garantire che l’obiettivo è non lasciare indietro nessuno: mi riferisco ai precari, e anche ai cosiddetti ex Lsu, argomento, quest’ultimo, trattato più volte dall’assemblea cittadina. Nonostante queste unità non siano al momento inserite nel fabbisogno comunale, poiché non sono state richieste dai dirigenti, posso dire che non saranno dimenticati e che ci potrebbero essere speranze per un loro inserimento in Multiservizi, società in house del Comune che era nata con lo spirito di impiegare proprio i lavoratori socialmente utili».

«Il Comune ha come obiettivo primario quello di dare servizi ai cittadini – conclude il sindaco Wheeler – e per fare questo ogni settore in autonomia deve ragionare sulle competenze e qualifiche necessarie alla loro effettiva utilità».