Pimentel. Concerto del Gruppo Cameristico “Ensemble Porrino” di Elmas

L’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas comunica che venerdì 29 dicembre 2017 a Pimentel (presso la Chiesa B. V. del Carmelo, con inizio alle ore 18.30) si terrà il concerto vocale – strumentale “LUOGHI SACRI FRA SPARTITI E MEMORIE – Percorsi sonori fra le memorabili atmosfere musicali natalizie” che vedrà protagonista il Gruppo Cameristico “Ensemble Porrino” di Elmas (Ignazio Perra: tenore e Maestro Direttore, Chara Delgado: soprano, Marianna Orrù: mezzo soprano, Elisa Ceravola: flauto/ottavino, Laura Cocco: tromba/flicorno soprano, Alessio Asunis: tromba, Salvatore Svezia: corno, Marianna Loddo: violino, Matteo Musio: Percussioni/Glockenspiel, Pasquale Perra: pianoforte).

L’appuntamento musicale previsto a Pimentel sarà caratterizzato dall’esecuzione di celebri melodie classiche, sacre, popolari, tradizionali e contemporanee (anche sarde) prevalentemente tratte dal repertorio natalizio, interpretate in forma colta ed in modo cameristico con un organico appositamente ideato per ottenere un sound d’insieme in grado di produrre un effetto ed una timbrica di particolare e coinvolgente impatto sonoro.

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo), nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione e distribuzione degli spettacoli e attività artistico – culturali – musicali che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2017 (la cui Direzione Artistica è a cura del M° Ignazio Perra), ed in riferimento al concerto in argomento pure in collaborazione con il Comune di Pimentel e con la Parrocchia B.V. del Carmelo.

Si precisa che l’ingresso al concerto è gratuito.