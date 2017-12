Palau. Stagione di Prosa 2017/2018 al Cine/Teatro di Montiggia

Viaggio tra le passioni nel segno dell’ironia e della leggerezza con la Stagione di Prosa 2017-18 al Cine/Teatro Montiggia di Palau.

Quattro i titoli in cartellone tra gennaio e aprile – tra riletture di classici e moderne commedie con artisti del calibro di Alessandro Benvenuti, Benedicta Boccoli e Maximilian Nisi, Gianfranco Jannuzzo e Debora Caprioglio, Mario Zucca e Marina Thovez per un avvincente – e divertente – affresco di varia umanità tra vizi e (rare) virtù. Immortali capolavori come “L’avaro” di Molière e scoppiettanti pièces come “Fiore di cactus” di Pierre Barillet e Jean-Pierre Grédy (cui è ispirato l’omonimo film di Gene Saks con Ingrid Bergman e Walter Matthau accanto ad un’esordiente – da Premio Oscar – Goldie Hawn) e “Alla faccia vostra!!!” di Pierre Chesnot per uno spietato “ritratto di famiglia” tra cinismo e ipocrisia oltre alla storia di un’amicizia “a distanza” in “Separazione” di Tom Kempinski tra solitudini metropolitane e nevrosi e idiosincrasie “d’artista”.

Il sipario si aprirà – martedì 9 gennaio alle 21 – sulle (dis)avventure di uno scapolo impenitente in “Fiore di cactus” di Pierre Barillet e Jean-Pierre Grédy con Benedicta Boccoli e Maximilian Nisi per la regia di Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese. Un affascinante dentista, così innamorato delle donne da non volerne sposare nessuna, di fronte alla reazione estrema di una delle sue conquiste è costretto a chiedere alla segretaria di fingersi sua moglie, dando inizio ad una vorticosa girandola di equivoci e inganni con finale a sorpresa. La brillante commedia (da cui è tratta l’omonima pièce di Abe Burrows, trasportata sul grande schermo da Gene Saks con un cast stellare, da Ingrid Bergman a Walter Matthau e Goldie Hawn) affronta con garbato umorismo il tema universale dell’amore tra complicazioni sentimentali e reciproca comprensione e fiducia. Riflettori puntati – giovedì 1 febbraio alle 21 – su un istrionico Alessandro Benvenuti, protagonista accanto a Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Paolo Ciotti e Elisa Proietti de “L’avaro” di Molière con la regia di Ugo Chiti. Una commedia amara incentrata sull’eccessivo amore per il denaro di Arpagone, capace di sacrificare il futuro e la felicità dei figli (ed eredi) finché il suo prezioso tesoro non viene rubato: il “delitto” sconvolge i fragili equilibri domestici, fa affiorare tensioni sotterranee e intrighi e mette a nudo la complessa psicologia dei personaggi. Tra luci e ombre dell’incarnazione di uno dei vizi capitali, un viaggio nei labirinti della mente e del cuore, in un susseguirsi di situazioni grottesche in bilico fra tragedia e farsa per interrogarsi sul sottile confine tra il bene e il male.

Un uomo e una donna a confronto – venerdì 2 marzo alle 21 – con “Separazione” di Tom Kempinski nella mise en scène firmata da Marina Thovez, anche interprete insieme a Mario Zucca della singolare storia dell’amicizia nata tra un celebre drammaturgo londinese e un’attrice newyorkese che vorrebbe rappresentare una sua opera. Una semplice telefonata di lavoro si trasforma in un dialogo a distanza tra lo scrittore, affetto da agorafobia e prigioniero della sindrome da pagina bianca e la sua interlocutrice, che svela insospettabili affinità con la protagonista della pièce. «Nella vita siamo tutti separati: ogni piccolo egoismo, ogni paura, ogni trauma subito sono una barriera che ci allontana dagli altri e dalla felicità» ricorda Marina Thovez. E suggerisce: «Non possiamo eliminare le nostre debolezze, ma possiamo innamorarci dei difetti degli altri». Chiuderà in bellezza il cartellone di Palau – sabato 14 aprile alle 21 – “Alla faccia vostra!!!” di Pierre Chesnot: un’esilarante commedia per Gianfranco Jannuzzo protagonista con Debora Caprioglio, insieme con Antonella Piccolo e un’affiatata compagnia di una storia di avidità e intrighi, in un susseguirsi di colpi di scena tra imbarazzanti rivelazioni ed equivoci pericolosi, per la regia di Patrick Rossi Gastaldi. La scomparsa improvvisa di un famoso scrittore scatena i peggiori istinti dei parenti e conoscenti riuniti dal notaio per la spartizione dell’eredità, così che tutti – dal genero alla bella vedova, ma perfino un vicino di casa – invece di piangere il caro estinto si dedicano a speculazioni e transazioni finanziarie già pensando a come spendere o investire il patrimonio del defunto. Il lutto sembra colpire solo la fida governante, mentre gli altri si preoccupano solo di questioni d’affari, dimenticando gli affetti e la pietas in un perfetto meccanismo “a orologeria” di irresistibile comicità.

La Stagione di Prosa 2017-18 a Palau è organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare della Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiBACT/ Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Sardegna, e del Comune di Palau, con il contributo della Fondazione di Sardegna e con l’importante supporto di Sardinia Ferries, che ospita sulle sue navi artisti e compagnie in viaggio da e per l’Isola.