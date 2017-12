Oristano. Ordinanza per transito nelle piazze per il giorno 31 dicembre

Oristano: indetta ordinanza per il giorno 31/12/2017 nelle piazze Eleonora, Corrias e Roma per divieti temporanei per il settore viabilità e trasporti dalle ore 17.00 sino a cessate esigenze (01/01/2018).

Dal giorno 31/12/2017, fino a cessate esigenze (01/01/2018), in deroga alla vigente regolamentazione, nelle piazze Eleonora, Corrias e Roma, l’ordinanza n. 346/17 ordina:

l’istituzione del divieto di circolazione, sosta e fermata

l’autorizzazione al transito e sosta dei soli mezzi strumentali utilizzati per allestimento di manifestazioni e spettacoli e per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico e comunque, senza creare intralcio

Durante i periodi di chiusura al traffico i veicoli diretti per piazza Roma verranno indirizzate nelle seguenti strade nel Vico Tirso, per chi percorre la via Tirso; nella via Mazzini, per chi proviene dalla via Figoli; nella via Tharros, per chi proviene dalla via D. Contini. Mentre i veicoli diretti in piazza Corrias verranno indirizzati in via Parpaglia.

Nei confronti di eventuali trasgressori, si procederà a termine delle vigenti norme in materia. La polizia locale e la vigilanza pubblica vigileranno sull’osservanza della presente Ordinanza.