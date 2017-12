Oggi nuovo tavolo tecnico sulla Sartiglia 2018 più sicura

Una Sartiglia più sicura e una Sartiglia ancora più aperta a tutti: con questo obiettivo si è tenuto oggi un nuovo Tavolo tecnico in Questura per garantire tradizione e divertimento a tutti coloro che parteciperanno e assisteranno alla centenaria manifestazione oristanese. Alla riunione erano presenti, il Questore, Giovanni Aliquò, il Sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, il Presidente dell’Associazione “Sa Sartiglia”, Angelo Bresciani, il Presidente dell’Associazione Cavalieri, Francesco Castagna, il Direttore dell’ASL n.5, Mariano Meloni, l’Assessore allo Sport e Spettacolo del Comune di Oristano, Francesco Pinna, il Vice Presidente della Fondazione, Marco Schintu.

I partecipanti al Tavolo hanno convenuto che il principale interesse per i soggetti pubblici e privati interessati è quello di garantire ai cittadini e ai visitatori, comprese le famiglie, di godere appieno e in sicurezza festeggiamenti e spettacoli offerti nei giorni di Sartiglia. Sono state, così, esaminate questioni particolari concernenti l’accessibilità dei percorsi, nonché l’individuazione di soluzioni tecniche, avanzate ed economicamente sostenibili, che consentano di evitare eccessivi e pericolosi affollamenti e d’impedire che il pubblico possa comunque trovarsi in pericolo.

Per questo motivo, ma anche per tutelare gli stessi cavalieri, gli intervenuti hanno anche unanimemente concordato circa la necessità che tutti i cavalieri partecipanti si sottopongano preventivamente, con tempi e modi che saranno concordati tra la Fondazione “Sa Sartiglia” organizzatrice, Associazione Cavalieri e la ASL competente, ad affidabili test sull’assunzione di alcoolici e antidoping.

