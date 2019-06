E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 85 anni

‘Ne danno il triste annuncio la moglie Vilma, i figli Natalia con Gianmario, Battista con Antonia, Barbara, la nipote ‘Valentina con Alberto, i nipoti e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo oggi, sabato 29 giugno, alle ore 17,00 nella ‘Chiesa San Vittorio in Santa Teresa Gallura, partendo dalla casa dell’estinto in via Brigata Sassari n.5.