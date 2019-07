Santa Teresa Gallura. E’ morto Bruno Marcon

Ne danno il triste annuncio la moglie Paola con i figli Giuseppe con Matteo e Michael, Nicola con Alessia, Cristina con Gabriele, Simone e Francesco, i fratelli, le sorelle, i cognati e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo martedì 23 luglio alle ore 17,00 nella parrocchia di San Vittorio Martire in Santa Teresa Gallura, partendo dall’ Hospice RSA di Tempio Pausania in via Walter Tobagi alle ore 15,30.

Tempio Pausania 22 luglio 2019