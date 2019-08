Ad un mese dalla scomparsa del caro e indimenticabile

Angelo Ziruddu

La mamma Teresa, la compagna Veronica, isuoceri, la cognata, i parenti e gli amici tutti ringraziano quanti vorranno unirsi a loro in preghiera nella santa messa di suffragio che sarà celebrata sabato 31 agosto alle ore 19,30 a Rena Majore – Luogo di Culto in via Delfino.

Rena Majore 27 agosto 2019