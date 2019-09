E’ morta Adriana Riva

Dopo breve malattia, è mancata

ADRIANA RIVA

61 anni

Ne danno il triste annuncio Elvira con Andrea, Francesco con Maria Maddalena, Giusi con Jack, i nipoti Alessandro, Gianni con Sonia e Aurora, Francesco, Andrea, Giovanni, Giulia, Nicola e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo giovedì 19 settembre alle ore 10,00 nella Chiesa San Vittorio in Santa Teresa Gallura, partendo dall’ospedale civile di Olbia mercoledì 18 settembre alle ore 15,00 per la sua abitazione in via Mazzini n.40.

Non fiori ma, per volontà sua, opere di bene alle associazioni (Misericordia di Santa Teresa Gallura e Protezione Civile Lungoni.