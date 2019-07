Aglientu, Rena Majore: E’ Morto Angelo Ziruddu

Con profondo dolore lo partecipano la mamma Teresa, la compagna Veronica, i suoceri, la cognata, i parenti e gli amici tutti.

Il funerale avrà luogo domenica 28 luglio alle ore 17,00 nella parrocchia di San Vittorio Martire in Santa Teresa Gallura, partendo dall’abitazione dell’estinto, in via Del Maestrale n°51, in località Rena Majore.

Dopo il rito funebre Angelo sarà accompagnato nel cimitero di Buoncammino ove avverrà la tumulazione.

Rena Majore 27 luglio 2019