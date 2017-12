Meana Sardo. Stagione di Prosa 2017-18 al Teatro San Bartolomeo

Frammenti di memoria e anticipazioni di futuro tra ironia e poesia per un intrigante affresco di varia umanità con la Stagione di Prosa 2017-18 al Teatro San Bartolomeo di Meana Sardo – organizzata dal CeDAC con il patrocinio e il sostegno del Comune di Meana Sardo – nell’ambito del Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna.

Quattro spettacoli in cartellone tra gennaio e aprile con i grandi nomi della scena italiana – da Giuseppe Cederna a Paolo Hendel, Enrico Ianniello, Tony Laudadio, Andrea Renzi e Luciano Saltarelli e le immaginifiche creazioni del Théâtre en Vol.

Focus sulla drammaturgia contemporanea con moderne e brillanti commedie accanto ad un omaggio al cantautore Gianmaria Testa e alle storie dei dispersi – donne e uomini scomparsi nel nulla durante guerre e persecuzioni – sulla falsariga de “Il viaggio più lungo” di Gavina Cherchi.

Il sipario si aprirà – sabato 13 gennaio alle 21 – sull’originale “Fuga da Via Pigafetta” di e con Paolo Hendel: una pièce divertente e “fantascientifica” scritta dall’attore e comico fiorentino insieme a Marco Vicari e Gioele Dix (che firma anche la regia) e ambientata in «un futuro prossimo, il 2080, in cui la Terra è diventata invivibile a causa dell’inquinamento e dei conseguenti stravolgimenti climatici».

Tra l’invadenza delle nuove tecnologie e la necessità di trovare nuovi spazi a misura d’uomo, con la colonizzazione di Marte la commedia descrive con toni umoristici e surreali, come spiega Paolo Hendel – «la vita di un padre e di sua figlia che, terminati gli studi, ha trovato lavoro sul Pianeta Rosso. Quando si dice “la fuga dei cervelli”!».

Ironia in scena – mercoledì 28 febbraio alle 21 – con “New Magic People Show” dall’opera di Giuseppe Montesano “messa in scena” da Enrico Ianniello, Tony Laudadio, Andrea Renzi e Luciano Saltarelli in un irridente e spietato “avanspettacolo pop”, che racconta l’Italia di oggi e di ieri attraverso i personaggi grotteschi di una tragicomica commedia “nera”.

In un claustrofobico “condominio globale” in cui vengono messi in mostra vizi e (rare) virtù sono proprio i “mutanti” dell’ex società del benessere, prigionieri dell’avidità e dell’ambizione, a confessare «la propria vergogna e assurdità, la mancanza d’amore, la banalità nel male» quasi a ricordare, per contrasto, come sottolinea l’autore, che «è normale essere umani, e miti, e gentili, e liberi, e poetici, e vivi».

Un viaggio struggente tra storie e canzoni alla riscoperta delle radici e del senso dell’“umano” – sabato 10 marzo alle 21 con “Da questa parte del mare” – dall’omonimo libro di Gianmaria Testa con un attore del calibro di Giuseppe Cederna (volto noto del grande e del piccolo schermo, da “Marrakech Express” e “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores alle serie “1992” e “1993”) – per la regia di Giorgio Gallione. Tra parole, suoni e visioni lo spettacolo affronta temi scottanti e attuali come le nuove migrazioni di popoli, attraverso le «riflessioni umanissime, senza presunzioni di assolutezza» di un artista che ha saputo dar voce alle emozioni, traducendole in musica, seguendo il filo delle storie di donne e uomini sulle opposte sponde di «un mare che salva e insieme danna».

Suggellerà la Stagione di Prosa 2017-18 del CeDAC al Teatro San Bartolomeo – sabato 21 aprile alle 21 – “Il vento porta richiami” del Théâtre en Vol con Michèle Kramers, Puccio Savioli e Maria Paola Cordella (sua anche la regia) da “Il viaggio più lungo” di Gavina Cherchi. La pièce è ispirata alla figura del libero pensatore, insegnante e scrittore nonché partigiano Gavino Cherchi scomparso assieme a Ines Bedeschi e Alceste Benoldi alla vigilia della Liberazione: una vicenda emblematica, che rimanda al destino di innumeravoli uomini e donne dispersi durante la seconda guerra mondiale, come di quanti sono spariti nel nulla tra persecuzioni, torture, prigionia sotto una dittatura. Vite “sospese” come quelle dei migranti annegati in mare o periti nel deserto, che lasciano ai superstiti, familiari e amici oltre al dolore della perdita l’incertezza e l’attesa – tra speranza e disperazione – davanti a una verità negata.

La Stagione di Prosa 2017-18 a Meana Sardo è organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare della Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiBACT/ Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Sardegna, e del Comune di Meana Sardo, con il contributo della Fondazione di Sardegna e con l’importante supporto di Sardinia Ferries, che ospita sulle sue navi artisti e compagnie in viaggio da e per l’Isola.