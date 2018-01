M5S. Elezioni: lista +Europa o lista +bombe?

Elezioni: Della Vedova chiosa di +Europa, ma in 3 anni al Governo ha garantito +Bombe italiane in Yemen, come ha denunciato il New York Times. Cotti (M5S): “Bella l’Europa quando fa comodo, molto meno quando si disattendono le risoluzioni del Parlamento europeo”.

“Tutti europeisti a parole. Poi, alla prova dei fatti, dell’Europa ce ne si può anche fregare. Questo pomeriggio, nel difendere il progetto e la presenza nelle prossime elezioni della lista +Europa, Benedetto Della Vedova ha denunciato l’imbroglio di una legge elettorale che non garantirebbe parità di accesso per coloro che hanno l’obbligo di raccogliere le firme. Fa piacere registrare le contraddizioni di un sottosegretario agli Affari esteri, quando da un lato chiosa di +Europa e dall’altro, in 3 anni di Governo, dei pronunciamenti del Parlamento europeo se n’è bellamente fregato”.

Così il senatore del M5S Roberto Cotti, che aggiunge: “Vorrei ricordare al sottosegretario Della Vedova che più volte, nelle Aule parlamentari, rappresentando il Governo e rispondendo alle interrogazioni del M5s, ha giustificato l’autorizzazione all’export delle bombe made in Italia in Arabia Saudita (autorizzazione concessa dal suo dicastero), le stesse bombe che, come recentemente documentato dal New York Times, hanno prodotto 13mila vittime tra i civili yemeniti, contribuendo alla più grave crisi umanitaria del pianeta, ancora in atto”.

“Ma soprattutto – conclude Cotti – ricordo all’esponente governativo, prossimo a candidarsi col simbolo del Centro Democratico messo a disposizione da Tabacci per ovviare alla raccolta firme, che l’Europa, il Parlamento europeo, sul conflitto armato in Yemen si è già pronunciato 4 volte (con apposite risoluzioni approvate a larghissima maggioranza) per l’embargo di armamenti verso l’Arabia Saudita, criticando inoltre gli Stati europei, tra questi l’Italia, per avere violato i trattati internazionali che disciplinano la materia, causa trasferimento di armamenti verso nazioni che si trovano in stato di conflitto armato (il regime saudita). Bello farsi paladino di +Europa in Italia, molto meno quando in Italia ci si fa trombetta dell’Europa. Lista +Europa o Lista +Bombe?”

Qui il testo delle risoluzioni europee