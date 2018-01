L’ass. San Giuseppe Sennori nel programma “Nella fede della Chiesa”

La trasmissione “Nella fede della Chiesa ” dedica uno spazio ai giovani dell’associazione San Giuseppe Sennori che raccontano come vivono la loro fede, come si impegnano per l’annuncio del Vangelo e la loro attività nella parrocchia e nella comunità sennorese.

Il contributo filmato è stato realizzato all’interno della chiesa di San Basilio Magno e andrà in onda martedì 9 gennaio ore 16.00 su Padre Pio tv canale 145 del digitale in tutta Italia, canale 852 Sky, 445 TvSat e in streaming su www.teleradiopadrepio.it.



In replica mercoledì 8:45, giovedì 13:45, venerdì 21:50.