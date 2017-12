Itinerario Preistorico lungo le rive del Lago Omodeo di Cinzia Loi

Tra gli elementi legati alla sfera religiosa va segnalata la presenza di fossette votive scavate generalmente nel pavimento dell’anticella, ma non mancano esempi di fossette scavate nel pavimento del padiglione. In altri ipogei compaiono, scolpiti sulle pareti d’ingresso protomi taurine, raffigurazioni, forse, di una divinità maschile, Dio-Toro, posta a protezione del sepolcro e simbolo di forza riproduttrice. In

In agro di Sorradile, interessanti le necopoli di Sas Lozas e Isterridolzu. Entrambe sorgono in un’area caratterizzata da aspri declivi che digradano con forti pendenze in direzione Ovest fino al corso del Tirso (Sas Lozas). Mestosa la necropoli di Prunittu, nei pressi della chiesa campestre di S. Nicola.

A Nughedu S. Vittoria si segnalano le domus di S’Angrone e di Sa Arzolas de Goi. La Tomba I di Sas Arzolas de Goi presenta, sulla parete d’ingresso e sul pilastro centrale della cella maggiore, due protomi con corna in stile curvilineo. Di non minor interesse le domus di Puleu e di Sa Tanca, a Neoneli.

Notevole la Tomba di Mandras di Ardauli. In questo monumento coesistono le rappresentazioni – dipinte – di due tipologie di soffitto: ellittico nell’anticella e ad uno oppure a due spioventi nella cella principale. Tuttavia, il particolare di maggior interesse della Tomba di Mandras è costituito da un motivo dipinto a “reticolato” interpretabile come l’intelaiatura della pareti laterali della capanna preistorica.

