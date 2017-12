Il Protonuraghe Friarosu di Mogorella studiato da Lucia Manca e Sebastiano Demurtas: inserito nel grandioso fenomeno del Ciclopeismo in ambito Isolano, Mediterraneo e Atlantico, il Nuraghe Friarosu di Mogorella (OR) costituisce un “unicum”, arcaico, nella tipologia di nuraghe. Meglio definito Protonuraghe dagli studiosi Lucia Manca Demurtas (Or) e Sebastiano Demurtas (Paulilatino), il cui S

tudio e Ricerca, sono stati presentati nel 1984 nel Convegno Internazionale: In The Deya Conference of Prehistory (Maiorca): I Protonuraghi-Nuovi dati per l’Oristanese.