Gennaio 2018: le scadenze fiscali, tributarie e contributive

Scadenze – Ecco le scadenze più importanti di gennaio 2018 suddivise in ordine di data:

mercoledì 10 gennaio

versamento dei contributi dei lavoratori domestici relativo al 4° trimestre 2017

lunedì 15 gennaio

Resto al Sud: da tale data è possibile iniziare a presentare la domanda per ottenere l’incentivo per le nuove imprese giovani nel Mezzogiorno. Per conoscere le modalità per inviare le domande a Invitalia per gli incentivi Resto al Sud, verificare direttamente sul loro sito ufficiale.

martedì 16 gennaio

Erario – versamento irpef 1001 lavoratori dipendenti mese di dicembre Erario – versamento irpef 1040 lavoratori autonomi mese di dicembre Erario – versamento irpef 1004 redditi assimilati versamento contributi Inps – versamento contributi dipendenti

Inps – versamento contributi amministratori e collaboratori

Inps – versamento 4^ rata INPS coltivatori diretti (ex scau)

Inps – versamento contributi mensili INPS ex ENPALS INPS EX­ENPALS – Imposta sugli intrattenimenti

IVA – Liquidazione IVA soggetti mensili

Versamento IVA relativa al mese di dicembre per i soggetti mensili

giovedì 25 gennaio

ENPAIA denuncia e versamento contributi Impiegati agricoli

Elenchi Intrastat contribuenti mensili e trimestrali.

mercoledì 31 gennaio

Registri contabili: stampa/conservazione sostitutiva del libro giornale, mastro e inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili;

Fatture elettroniche: ultimo termine per la conservazione digitale delle fatture elettroniche 2016;

Denuncia UNIEMENS retribuzione e contributi;

Collocamento obbligatorio: invio del prospetto informativo;

Libro Unico: scadenza delle registrazioni relative al mese precedente;

Trasmissione spese sanitarie al sistema TS, tessera sanitaria da parte del SSN, farmacie, strutture sanitarie private, medici iscritti all’albo dei chirurghi, odontoiatri, farmaci da banco, psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici.

Autotrasportatori: termine ultimo per la presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al IV trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio;

INPS – Invio denuncia trimestrale retribuzioni lavoratori agricoli

AFFITTI – Versamento Imposta di registro per coloro che non hanno optato per il regime della cedolare secca sui contratti di locazione stipulati il 1° gennaio o rinnovati;

Bollo auto per le autovetture con scadenza dicembre 2017

