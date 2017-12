Si svolgerà il 28 e il 29 dicembre 2017, a Gallipoli, il Trofeo Caroli Hotels Under 17, il torneo internazionale di Calcio Giovanile riservato alla categoria allievi.

Si svolgerà dal 28 al 29 dicembre, il III Trofeo Caroli Hotels Under 17, torneo internazionale di Calcio Giovanile riservato alla Categoria Allievi (giocatori nati nel 2001-2002) in programma sui campi del centro federale Heffort Sport Village di Parabita e della Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” di Castrignano del Capo-Santa Maria di Leuca.

Il torneo è organizzato da Caroli Hotels e dall’Asd Capo di Leuca e rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels. E’ ormai tutto pronto per accogliere le nove formazioni partecipanti: Cittadella, Lecce, Foggia, Virtus Francavilla, Monopoli, Nitor Brindisi, Gallipoli Montefiore, Soccer Dream 2000, Capo di Leuca.

Tre i gironi da tre squadre ciascuno. Le prime classificate di ogni girone si affronteranno nel triangolare finale che si disputerà venerdì 29 nel pomeriggio a partire dalle 15,45 all’Heffort Sport Village.

Le due edizioni del torneo disputate finora sono state vinte entrambe dall’Espanyol. Il prossimo appuntamento con i Trofei Caroli Hotels è dall’ 8 al 13 febbraio 2018 per la quindicesima edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 14 (Giovanissimi) che prevede la partecipazione di 28 squadre e si giocherà su 21 campi sparsi per il Salento in collaborazione con Provincia di Lecce, Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze ed Unicef. Tutte le informazioni sono a portata di click sul sito www.trofeocarolihotels.it e sulle pagine social del network. Alleghiamo calendario gare completo.