Villa Verde. Appuntamento con il quartetto strumentale FORQ

FORQ è un quartetto strumentale statunitense dalle sonorità dinamiche e inclini all’esplorazione e alla sperimentazione nell’ambito del jazz fusion.

La band, fondata dal tastierista Henry Hey, vede nel suo organico, oltre allo stesso Hey (collaborazioni con David Bowie, Empire of the Sun, Jeff “Tain” Watts), dal chitarrista Chris McQueen (membro fondatore degli Snarky Puppy e di un duo di chitarre acustiche con Austinite Matt Read), dal batterista Jason “JT” Thomas (ha lavorato con Fred Hammond, Roy Hargrove (RH Factor), Les McCann, Marcus Miller, Tommy Sims, CeCe Winans, Daystar TV, Mark Lettieri, Snarky Puppy e Phillip Phillips) e dal bassista Kevin Scott (ha collaborato con artisti quali Jimmy Herring, Donny McCaslin, Wayne Krantz, Akon, Monica, Wale, Col. Bruce Hampton, Ruby Velle & the Soulphonics e Russell Gunn).

I FORQ hanno suonato negli Stati Uniti, in Europa, in Cina, in Australia e si sono esibiti a festival internazionali tra cui il North Sea Jazz festival, Jazz A ‘Vienne, Udine Jazz Festival, Upstream Festival, Wangaratta Jazz & Blues festival in Australia, e il Festival GroundUP a Miami Beach.

Info

Data: 09 agosto 2019

Luogo: Bosco di Mitza Margiani, Villa Verde (OR)

Orario: ore 22.00

Costo: ingresso libero

Parcheggi campo sportivo e servizio navetta dalle ore 20.00 per raggiungere il sito.

Presente area ristoro