Suoni Dal Borgo Open Air Festival

▂▃▄▅▆▇▒░SUONI DAL BORGO░▒▇▆▅▄▃▂

Castelsardo Open Air Music Festival – 1° edition

11 Agosto 2019 dalle ore 18:00

╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻╹╻

Suoni dal Borgo è uno degli eventi più attesi dell’estate musicale a Castelsardo; una grande festa con alcune tra le più interessanti live band e musicisti della scena musicale indipendente e internazionale, in una location inusuale circondati dalla natura, in uno dei Borghi più belli d’Italia accompagnati da un tramonto mozzafiato!

Tutto Questo al Parco Lu Granaddu, sul golfo dell’Asinara.

Il palco e la gente saranno incorniciati da uno spettacolo naturale, l’area verde consente al pubblico del festival di riposare durante la lunga giornata di concerti e di festa o di passeggiare attraverso le vie del centro storico del paese o visitare il Castello dei Doria, il museo degli intrecci mediterraneo e il museo sulle origini Genovesi

❍ ╉ L I N E U P ╊ ❍

◦ ⌇STREET PREACHER⌇ (Iceland) 〘DJset〙

◦ ⌇SICKBOY⌇〘DJset〙

◦ ⌇KABARET MAKER⌇ 〘DJset〙

◦ ⌇ARROGALLA⌇ 〘Live〙

◦ ⌇ENZO FAVATA⌇ Starship 〘Live〙

〘In collaborazione con Musica sulle bocche〙

◦ ⌇SASCHA STEIN + NICOLA “NINU” VACCA⌇ 〘Live〙

◦ ⌇LAZYBONES FLAME KIDS⌇ 〘Live〙

◦ ⌇SAFFRONKEIRA DJSET⌇

❍ ORARIO ❍

〉18:00 ▏02:00

❍ LOCATION ❍

☞ Parco Lu Granaddu

Castelsardo (SS)

➫ CASTELSARDO talvolta Castel Sardo,(Castheddu Sardhu in sassarese, Calteddu nella parlate locale in castellanese, Casteddu Sardu in sardo) è un comune italiano di 5994 abitanti, facente parte della Rete metropolitana del Nord Sardegna, della provincia di Sassari in Sardegna.

La città è inserita in diverse reti, fra le quali “I borghi più belli d’Italia”, “Les Plus Beaux Villages de la Terre”, “Città regie della Sardegna” e la “Conferenza permanente delle Città storiche del Mediterraneo”.

Castelsardo si affaccia al centro del golfo dell’Asinara, nella regione storica dell’Anglona nel nord della Sardegna, in un susseguirsi di coste rocciose trachitiche con piccole insenature, con l’eccezione della spiaggia di Lu Bagnu. Grazie a questa posizione la località, oltre ad essere esposta ai venti, gode di un panorama unico spaziando su tutte le coste del golfo, comprese quelle della Corsica.

Appartengono al territorio di Castelsardo l’isola di Molino e gli scogli Forani.

http://www.castelsardoturismo.it

❍ FOLLOW US ❍

〉FB: www.facebook.com/suonidalborgo

〉IG: www.instagram.com/suonidalborgofest

❍ CONTACT ❍

〉Suonidalborgo@gmail.com

☎ +393496418704

❍ POWERED BY❍

╾ FRAME Sardinia

╾ Ironik Electronik