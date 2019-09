Sassari: il 19 settembre, Hubinsula presenta Giuseppe Colistra

Mobility as a service: l’esperienza del CEO di GreenShare Giuseppe Colistra

Dal possesso all’accesso: la scalata del paradigma “as a service” è partita dal software e si estende ormai velocemente a tutti i campi in cui è possibile trasformare un prodotto in un servizio, concentrando l’attenzione sugli aspetti più rilevanti per le persone e contemporaneamente più redditizie per le imprese.

La mobilità non fa eccezione e, complice la trasformazione delle città in smart cities tecnologiche e sensorizzate, l’attenzione si sposta ora dalle reti di trasporto all’accesso ai mezzi, sui cui peraltro gioca un ruolo centrale l’inarrestabile processo di urbanizzazione dei territori.

Ma quali sono le sfide e le opportunità connesse con i nuovi modelli di business, orientati all’erogazione di servizi spesso tesi all’integrazione tra sistemi di trasporto pubblici e privati?

La risposta è affidata all’esperto Giuseppe Colistra che, giovedì 19 settembre alle ore 18, sarà ospite del coworking e incubatore Hubinsula, recentemente inaugurato in Viale Umberto 24c a Sassari. L’evento è gratuito, i biglietti sono disponibili su www.eventbrite.it.

Chi è Giuseppe Colistra?

Giuseppe Colistra, PhD in Ingegneria Elettronica e Informatica, è come detto fondatore e CEO di GreenShare s.r.l., spin-off dell’Università di Cagliari specializzata nella progettazione e sviluppo di sistemi ICT per la mobilità sostenibile, oltre che promotore di diverse iniziative sul fronte della mobilità smart.