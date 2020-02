Sassari e Cagliari, La Grande Prosa: in “Fronte del Porto”, di Alessandro Gassman

La pièce è ispirata all’omonimo film di Elia Kazan (considerato tra i capolavori della storia del cinema, vincitore di ben otto Premi Oscar (su dodici nominations) oltre al Leone d’argento per il regista e al Premio della Critica al Festival di Venezia): la sceneggiatura di Budd Schulberg trae spunto da una serie di articoli di Malcolm Johnson, pubblicati sul New York Sun sotto l’esplicativo titolo “Crime on the Waterfront”, in un’aperta denuncia della corruzione e dell’infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività portuali, che valsero al giornalista il Premio Pulitzer nel 1949.

Sul grande schermo – come sulla scena – la cronaca di soprusi, atti intimidatori e violenze s’intreccia alla vicenda di un ex pugile, un umile e ingenuo gregario, solo marginalmente coinvolto negli “affari” del “sindacato”, la cui carriera e i cui sogni di gloria si sono infranti nel momento in cui ha accettato di perdere un incontro per ordine di un boss. Una figura ambigua – un eroe in negativo – interpretato da un carismatico Marlon Brando (Premio Oscar come miglior attore, oltre al Golden Globe e al premio BAFTA) e sul palco da un convincente Daniele Russo (figlio d’arte, all’attivo un’intensa carriera teatrale, da William Shakespeare a Edoardo Scarpetta agli autori contemporanei, ma anche al cinema e alla televisione, da “Il resto di niente” di Antonietta De Lillo a “Il clan dei camorristi” al recente “Vita segreta di Maria Capasso” di Salvatore Piscicelli, accanto a Luisa Ranieri) in un’ardua e riuscita prova d’attore.

Alessandro Gassmann che firma scenografie e regia, si cimenta con un altro capolavoro cinematografico dopo il successo di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, proponendo un’avvincente trasposizione teatrale, nell’originale versione partenopea curata da Enrico Ianniello (a partire dallo storico “adattamento” di Steven Berkoff) di un’opera emblematica e di sconcertante attualità nel rivelare il potere e le ramificazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale – nella Napoli degli Anni Ottanta come nell’America degli Anni Cinquanta. Una tragica realtà in cui il “contropotere” della camorra si insinua e si afferma sull’importante scalo marittimo, imponendo le sue regole e i suoi prezzi, i suoi uomini e le sue merci, a scapito dei diritti e ancor prima della dignità e della libertà dei lavoratori: per coloro che ogni giorno lottano per la sopravvivenza, per riuscire a mantenere se stessi e la propria famiglia, un ulteriore peso da sopportare insieme a restrizioni e sacrifici, ma anche in senso lato la dolorosa conferma del fatto che la corruzione a ogni livello riesca a dilagare e quasi a “governare” la società.

«Credo che in questo momento in questo paese non ci sia storia più urgente da raccontare di “Fronte del Porto”» – scrive Alessandro Gassmann nelle note di regia -. «Una comunità di onesti lavoratori sottopagati e vessati dalla malavita organizzata, trova attraverso il coraggio di un uomo, la forza di rialzare la testa e fare un passo verso la legalità, la giustizia, la libertà. Ho chiesto ad Enrico Ianniello di spostare l’azione originariamente ambientata negli Stati Uniti degli anni 50, in una Napoli degli anni 80, dove la camorra era organizzata e presente tra gli operai del porto industriale.

Come già avvenuto per “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, anche in questo caso la scelta è caduta su un testo ed una tematica che mi coinvolgono profondamente e che portano verso una ricerca di libertà faticosa. Ricostruiremo la vita del porto, le vite degli operai, i loro aguzzini, attaccandoci ai suoni, ai rumori, ai profumi ed alla lingua di questa città. Cerco sempre di ricostruire mondi credibili nei miei spettacoli, pensando ad ogni tipo di pubblico, nella convinzione che ora come non mai il teatro debba essere arte popolare, di difficile esecuzione ma di semplice fruizione».

“Fronte del Porto” rappresenta, al di là della storia di un riscatto personale, di una presa di coscienza e assunzione di responsabilità individuale, un esempio di un moderno “teatro civile” capace di affrontare questioni e argomenti complessi e di scottante attualità come il ruolo della criminalità organizzata nell’Italia e nell’Europa contemporanee, la sua forza pervasiva in virtù di una capacità camaleontica e di un’evoluzione interna e gli effetti perniciosi di un modus operandi – e perfino di una forma mentis – riconducibili a quei modelli e ambiti, quasi una sorta di “cultura”. La pièce ne racconta una fase germinale, dove il ricorso alle minacce e alla violenza, fino all’omicidio, rendono facilmente riconoscibile la matrice, gli obiettivi e le “gesta”, se non la struttura di potere: un’organizzazione ferrea e quasi “militare” dove non sono ammesse incertezze e defezioni, con una solida gerarchia, i cui “nemici” o anche semplici “ostacoli” vengono drasticamente eliminati. Un sistema efficiente che agisce però in contrasto con la legge, tanto che le denunce e le testimonianze ma ancor più la rivolta unanime della società civile possono sconfiggerlo o comunque infliggere duri colpi, facendo crollare il muro dell’omertà e della paura.

Un progetto interessante e originale che attinge all’immaginario cinematografico per un’allegoria del presente – e del recente passato – del Belpaese: “Fronte del Porto” (produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini) disegna un vivido affresco dell’Italia e in particolare di Napoli nell’ultimo scorcio del Novecento con i colori, i suoni e le voci, le atmosfere inconfondibili e seducenti della città partenopea, tra splendori e miserie. Nel cast – accanto a Daniele Russo – Emanuele Maria Basso, Antimo Casertano, Antonio D’Avino, Sergio Del Prete, Francesca De Nicolais, Vincenzo Esposito, Ernesto Lama, Daniele Marino, Biagio Musella, Pierluigi Tortora e Bruno Tràmice interpretano i personaggi, buoni e cattivi, luminosi e oscuri, vittime e carnefici in un conflitto tra legalità e abuso, sopraffazione e giustizia – nell’eterna lotta tra il bene e il male.

Il racconto per quadri è impreziosito dalle suggestive scenografie – ideate dallo stesso Alessandro Gassmann – quasi a sottolineare e definire i diversi “ambienti” ma anche la dimensione psicologica e la temperatura emotiva dei vari momenti – mentre i costumi che rimandano allo stile degli Anni Ottanta in chiave partenopea sono di Mariano Tufano, il disegno luci è di Marco Palmieri, le videografie sono di Marco Schiavoni e le musiche di Pivio e Aldo De Scalzi (sound designer Alessio Foglia – aiuto regia Emanuele Maria Basso).

La tentazione – o la protezione – dello spaventoso potere della criminalità organizzata fa pendant con il ragionevole timore di fronte ai metodi sbrigativi e brutali: alcuni si arrendono, voltano il capo, si fanno complici nel silenzio ma altri coraggiosi o “temerari” reagiscono e combattono per il bene comune anche a costo della vita. Il protagonista si trova nel mezzo, tra la consapevolezza di essere diventato strumento di coercizione e la volontà di ribellarsi contro il sistema che ha “bruciato” la sua stessa giovinezza, soffocato e spento i suoi ideali in nome della famiglia e di una povera ambizione.

L’amore per una donna – unito alle parole illuminanti di un sacerdote – fa scaturire la personale “rivoluzione” che trasforma un potenziale “soldato” della camorra in un simbolo della lotta dei lavoratori, con un prezzo pesante da pagare per la diffidenza dei nuovi compagni e l’odio degli antichi alleati – con una curiosa e (forse) non del tutto casuale analogia con le vicissitudini del regista e dello sceneggiatore – entrambi sospettati e inquisiti per le loro simpatie “comuniste” e travolti nel meccanismo infernale della “caccia alle streghe” orchestrata da Joseph McCarthy. Nel film che mostra il lato oscuro del “sindacato” controllato dalla criminalità organizzata, la cronaca del reale, trasfigurata attraverso la capacità visionaria di Elia Kazan e il talento degli attori, rivive in forma quasi epica e la storia del protagonista assurge a simbolo del trionfo della verità – una “magia” che si ripete sul palcoscenico, in cui tutto si consuma nel qui e ora, e “accade” sotto gli occhi degli spettatori, grazie al meraviglioso gioco della finzione che appare più “vera” della realtà.

Oltre la Scena / incontri con gli artisti: venerdì 28 febbraio alle 17.30 Daniele Russo e la compagnia incontreranno il pubblico nella Sala Conferenze della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta N. 2 a Cagliari per un nuovo appuntamento con I Pomeriggi della Fondazione: un viaggio "dietro le quinte" di "Fronte del Porto" coordinato da Antioco Floris (professore ordinario di L-ART/06 Cinema, Fotografia e Televisione all'Università degli Studi di Cagliari) per una riflessione sui rapporti fra il teatro e la decima musa e sul dialogo fra arte e società

SASSARI – Teatro Comunale – martedì 25 febbraio – ore 21

CAGLIARI – Teatro Massimo – 26 febbraio < 1 marzo 2020

mercoledì 26 febbraio – ore 20:30 – turno A

giovedì 27 febbraio – ore 16:30 – turno P

giovedì 27 febbraio – ore 20:30 – turno B

venerdì 28 febbraio – ore 20:30 – turno C

sabato 29 febbraio – ore 20:30 – turno D

domenica 1 marzo – ore 19:00 – turno E

Oltre la Scena/ incontri con gli artisti: venerdì 28 febbraio alle 17.30 alla Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta N. 2 a Cagliari, Daniele Russo e la compagnia incontreranno il pubblico per I Pomeriggi della Fondazione – condurrà Antioco Floris (Università degli Studi di Cagliari)

– ingresso libero (fino a esaurimento posti)

"Fronte del Porto" – uno spettacolo di Alessandro Gassmann nell'Isola sotto le insegne del CeDAC: debutta martedì 25 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Sassari, per approdare da mercoledì 26 febbraio fino a domenica 1 marzo al Teatro Massimo di Cagliari la coinvolgente trasposizione teatrale del fortunato film di Elia Kazan.

Un’inedita versione partenopea firmata da Enrico Ianniello per il capolavoro del regista statunitense, incentrato sul conflitto tra la criminalità organizzata e i diritti dei lavoratori: la vicenda trasportata dall’America degli Anni Cinquanta nella Napoli degli Anni Ottanta, quando l’influenza della camorra si estendeva già sulle attività portuali, conserva tutta la sua drammatica attualità.

Nel ruolo del protagonista – un ex pugile coinvolto solo marginalmente nel sistema fondato sull’intimidazione, interpretato sul grande schermo da un indimenticabile Marlon Brando – Daniele Russo presta volto e voce al giovane eroe in negativo che si riscatta sfidando le regole del gioco e il potere dei boss, in un’intensa e convincente prova d’attore insieme a un’affiatata compagnia (produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini).

Una storia intrisa d’umanità, che mostra fragilità e debolezze, sogni di gloria e fallimenti, ma anche il coraggio e la dignità di chi pur conscio dei pericoli sceglie di non sottomettersi e combatte fino in fondo in una lotta contro lo sfruttamento e le prevaricazioni, in nome della giustizia e della verità.

CeDAC – La Grande Prosa / Musica / Danza e Teatro Circo 2019-2020

Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Fronte del Porto

di Budd Schulberg

traduzione e adattamento Enrico Ianniello

con Daniele Russo

e con Emanuele Maria Basso, Antimo Casertano, Antonio D’Avino, Sergio Del Prete,

Francesca De Nicolais, Vincenzo Esposito, Ernesto Lama, Daniele Marino, Biagio Musella, Pierluigi Tortora, Bruno Tràmice

scene Alessandro Gassmann

costumi Mariano Tufano

luci Marco Palmieri

videografie Marco Schiavoni

musiche Pivio e Aldo De Scalzi

sound designer Alessio Foglia

aiuto regia Emanuele Maria Basso

uno spettacolo di Alessandro Gassmann

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Dopo lo straordinario Qualcuno volò sul nido del cuculo, Alessandro Gassmann dirige di nuovo Daniele Russo nella riscrittura di una storia “cinematografica”: l’adattamento teatrale firmato da Enrico Ianniello di Fronte del porto.

Attore, scrittore, traduttore e regista non nuovo a esperienze di trasposizione scenica – ricordiamo i suoi i fortuna – tissimi adattamenti di Chiòve e I Giocatori del catalano Pau Mirò – Ianniello ha immaginato la storia a partire dall’omonima opera dell’americano Budd Schulberg (a sua volta ispirato da un’inchiesta giornalistica dell’epoca, diventata la base della sceneggiatura del film di Elia Kazan che vinse otto Oscar nel 1954) e dall’adattamento teatrale realizzato, in seguito, dall’inglese Steven Berkoff.

Alessandro Gassmann, con la sua cifra inconfondibile, costruisce uno spettacolo che ci trascina nella Napoli di quasi 40 anni fa: i colori della moda sono sgargianti, la sonorità è quella dei film dell’epoca e un cast di 12 attori straordinari porta in scena una storia corale dalla forte carica emotiva e sociale, fatta di relazioni intense e rabbiose e di atmosfere cariche di suspence.

durata 2h. escluso intervallo .

NOTE DELL’AUTORE

Il porto di Napoli come il porto di New York? Come sostenere questa analogia teatralmente? Riflettendo su questa domanda, mi sono imbattuto in un film del 1979, La Camorra sfida, La città risponde. Lì, il proprietario di un piccolo cantiere nautico reagisce al taglieggiamento imposto da un clan. Le ambientazioni sono quelle proprie dei porti, con grandi capannoni per il rimessaggio, magazzini, piazzali e profili di grosse navi sullo sfondo. Il ritmo è sostenuto, la musica molto presente, i colori vivaci. Tutto assai distante dal film di Elia Kazan, certo. Eppure nel primo adattamento per il teatro di Steven Berkoff su cui mi sono basato – così come nei poliziotteschi napoletani di quegli anni – la presenza della musica è preponderante, gli stacchi tra le scene sono sempre sottolineati da un brano che porta avanti l’azione rompendo l’unità di tempo e di luogo, le dinamiche interpersonali sono riportate a un livello quasi bidimensionale, da tableaux-vivant.

Ecco allora l’idea che mi ha mosso in questo nuovo adattamento: fondere queste esperienze e trasferire Fronte del Porto nella Napoli dei primi anni ‘80 per giocare – dal punto di vista formale – con le musiche di quei film, con i colori sgargianti della moda casual di quegli anni, con i riferimenti culturali di quell’epoca (giusto per citarne uno: l’oro alle olimpiadi di Mosca di Patrizio Oliva, sicuramente un modello per il nostro protagonista), e con una lingua napoletana che in quei film si va italianizzando per darsi una veste di dignitosa comprensibilità nazionale senza perdere il proprio carattere e il proprio bagaglio espressivo. Era quella, inoltre, un’epoca in cui la città stava cambiando pelle nella sua organizzazione criminale; gli anni del terremoto, gli anni di Cutolo. Anni in cui il porto era sempre di più al centro di interessi diversi, legali e illegali.

Mi è infine venuta incontro la rispondenza geografica, che è per me – fin dai tempi di Chiòve – un’importante cartina di tornasole sulla congruità dell’adattamento. La nostra storia allora si sviluppa coerentemente tra Calata Marinella e la sua baraccopoli, la Chiesa del Carmine, il molo Bausan, la Darsena Granili, l’avveniristica Casa del Portuale di Aldo Rossi (la cui costruzione termina proprio nel 1980).

E, purtroppo, non è stato necessario inventarsi nulla per restituire credibilmente le storie di caporalato, soprusi e gestione violenta del mercato del lavoro in quello specchio della città che è il nostro Fronte del Porto.

Enrico Ianniello

NOTE DI REGIA

Credo che in questo momento in questo paese non ci sia storia più urgente da raccontare di Fronte del Porto. Una comunità di onesti lavoratori sottopagati e vessati dalla malavita organizzata, trova attraverso il coraggio di un uomo, la forza di rialzare la testa e fare un passo verso la legalità, la giustizia, la libertà.

Ho chiesto ad Enrico Ianniello di spostare l’azione originariamente ambientata negli Stati Uniti degli anni 50, in una Napoli degli anni 80, dove la camorra era organizzata e presente tra gli operai del porto industriale.

Come già avvenuto per Qualcuno volò sul nido del cuculo, anche in questo caso la scelta è caduta su un testo ed una tematica che mi coinvolgono profondamente e che portano verso una ricerca di libertà faticosa. Ricostruiremo la vita del porto, le vite degli operai, i loro aguzzini, attaccandoci ai suoni, ai rumori, ai profumi ed alla lingua di questa città. Cerco sempre di ricostruire mondi credibili nei miei spettacoli, pensando ad ogni tipo di pubblico, nella convinzione che ora come non mai il teatro debba essere arte popolare, di difficile esecuzione ma di semplice fruizione. Continua la mia collaborazione con il Teatro Bellini, struttura teatrale giovane e coraggiosa, la più vivace realtà teatrale di Napoli in questo momento, e mi piace continuare il mio lavoro di regista con Daniele Russo, nel quale ho trovato un interprete ideale e credibile per raccontare i limiti ed i difetti umani di protagonisti imperfetti, ma proprio per questo emozionanti.

Sarà un grande spettacolo, spero anche visivamente coinvolgente e sono felice di continuare la mia collaborazione con Pivio ed Aldo de Scalzi, che cureranno le musiche di Fronte del Porto, con Mariano Tufano che disegnerà i costumi, con Marco Palmieri che disegnerà le luci di questo viaggio. Come per La pazza della porta accanto, mia regia di due anni fa su Alda Merini, firmerò le scene, che descriveranno più di venti luoghi e che immagino, con i loro movimenti, parte integrante della narrazione drammaturgica. A voi auguro di emozionarvi, divertirvi e vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione. Buon viaggio.

Alessandro Gassmann

