“Sa Gloriosa ‘E Masuddas”: il voto di Masullas alla Beata Vergine Gloriosa si rinnova

“Nonostante le difficoltà riscontrate per riuscire a rinnovare la promessa, anche quest’anno rendiamo omaggio alla Santa”, con queste parole Claudia Floris, Presidente in carica del Comitato della Beata Vergine Gloriosa di Masullas, presenta il programma delle celebrazioni che stupisce per l’organizzazione unica. Una festa che riunisce giovani e adulti, capace di insieme la tradizione religiosa con momenti di festa e convivialità. Ospite d’onore di quest’anno il grande DJ e producer Gabry Ponte.

Quattro giorni di festa (29 giugno, 1-2-3 luglio) per una promessa che si rinnova da secoli. Una promessa che lega i cittadini del piccolo borgo del Parte Montis alla Santa, affettuosamente nominata da tutti come “Sa Gloriosa ‘e Masuddas”.

Un calendario ricco di eventi che viene inaugurato con “Sa Cabada de Sa Santa”, venerdì 29 giugno. Come da tradizione, dopo 9 giorni di Solenne Novenario, il 29 giugno alle 18.00, si terrà la cerimonia del “Discendimento” presso la Chiesa della B.V. Gloriosa. Un coro di preghiere e canti accompagnerà la cerimonia della discesa del Simulacro della Vergine dall’altare in cui si trova durante l’anno. Il simulacro verrà presentato alla popolazione che gli renderà omaggio prima che la statua venga sistemata nel tronetto processionale, “Sa Cadira”, e portato in processione per le vie del paese.

Lacrime, gioia, sacralità. Impossibile descrivere l’aria che si respira a Masullas in questi giorni, per un momento che da secoli si ripete invariato, carico di commozione devota.

Giornate di festa e celebrazioni per il rinnovo di un voto che coinvolge la popolazione di Masullas, e non solo. Lunedì 1 luglio alle 22:30, luci e colori per il consueto appuntamento con lo spettacolo pirotecnico “Sa Roda de Sa Gloriosa”. La serata continua con lo spettacolo musicale dei CHERIA in Via dei Fabbri (zona PIP).

Martedì 2 luglio giornata di celebrazioni religiose con la Processione che porterà il Simulacro della Santa in giro per il Paese, accompagnato dai gruppi Folk di Masullas e dei paesi del circondario. In serata la celebrazione della Santa Messa accompagnata dal Coro Polifonico “Sa Gloriosa” di Masullas.

Nel pomeriggio manifestazione di Kick Boxing organizzata dall’ASD New Fox Club, balli sardi e poi una serata tutta dedicata alla musica che vedrà sul palco il grande Gabry Ponte.

Il 3 luglio ultima giornata di celebrazioni religiose e civili e l’estrazione della sottoscrizione a premi.

“Volevo ringraziare a nome di tutto il Comitato, la comunità di Masullas e tutti coloro che, pur non masullesi ma di paesi vicini e non, hanno dato il loro prezioso contributo per la riuscita della Festa – riprende Claudia – Basta questo a testimoniare che la devozione alla Gloriosa non è solo della comunità di Masullas, ma di chiunque sia legato a questo Paese”. Con queste parole la presidente del Comitato ricorda l’appuntamento di chiusura di domenica 22 settembre con la Processione e la Santa Messa per “S’Isserru de Sa Gloriosa”, altro momento estremamente toccante del rituale, quando la Santa tornerà nella sua Chiesa in attesa del nuovo anno, per un nuovo voto da sciogliere.