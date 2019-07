PortoRotondo “Le quai des artists 3^ Edizione

Sabato 27 luglio dalle 18.00 alle 24.00, PortoRotondo ospiterà la terza edizione della rassegna d’arte contemporanea “Le quai des Artistes – L’approdo degli artisti”

Un evento “Open Air”promosso dal Centro Commerciale Naturale Porto Rotondo in collaborazione con l’Associazione culturale OlbiaPulse/Spazio Arte, e con il patrocinio del Comune di Olbia ha lo scopo di promuovere e diffondere l’arte contemporanea e gli artisti che vivono in Sardegna, in uno dei luoghi più suggestivi ed esclusivi del turismo sardo.

Cavalletti, dipinti, sculture, installazioni, colori, animeranno le vie e le piazzette del borgo dando la possibilità agli appassionati d’arte o ai semplici visitatori di interagire con gli artisti e le loro opere e nello stesso tempo trascorrere una bella serata, passeggiando e curiosando tra le tante vie dello shopping o fermandosi nei raffinati locali del borgo.

PortoRotondo vedrà dalle 18.00 alle 24.00 le piazzette e le vie del borgo colorarsi d’arte con cavalletti, sculture, tele. Gli Artisti saranno distribuiti nei punti più suggestivi del borgo per consentire ai visitatori una passeggiata artistica. I luoghi di esposizione con i nomi degli artisti saranno indicati in una apposita mappa reperibile presso l’info point di PortoRotondo.

Espongono;

Francesca Patteri

Maria Sulas

Elena Maresu

Lidia Tangianu

Mario Biancacci

Marzia Masala

Gigi Musa

Sara River

Gianni Lardieri

Stefania Parisi

Dody Art

Patry Pitzi Pitzianti

Rosa Todde

Tino Cavagnoli

Valeria Zaccheddu

Giovanni Andrea Negrotti (Gan)

Marianna Gemignani

Lucia Contini

Giusy Delogu

Speranza Pinna

Oscar Javier Bernal Ruiz

Rosetta Murru

Irene Piccinnu

Shamtam Shakeel

Paola Tuseddu

Roberta Dessi

Paco Rocha Moreno

Andrea Chessa

Elfriede Daeuber

Direzione artistica Aldo Manzanares