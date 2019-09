Palau. Festival Internazionale Isole che Parlano, XXIII edizione

Il programma di sabato 7 e domenica 8 settembre 2019.

Sabato 7 ore 17:00 appuntamento con “Di Granito XIV edizione”, la sonorizzazione della Roccia dell’Orso a cura di Vocal trio Evridika e Tenore Murales de Orgosolo

Domenica 8 la XXIII edizione si chiude alla spiaggia di Palau Vecchio con il “Saluto al mare” di Yasamin Shah-Hosseini

Ad Antonio Are

Ultimi due giorni di programmazione per la XXIII edizione del Festival Internazionale Isole che Parlano diretto dai fratelli Paolo e Nanni Angeli.

Sabato 7 settembre il programma si apre con il tradizionale incontro/lezione alla Chiesa campestre di San Giorgio, dove quest’anno sono ospiti Marouf Majidi, Yasamin Shah-Hosseini, il coro di voci bulgare Trio Evridika e il Tenore Murales de Orgosolo impegnati in un incontro sul tema Margini di Libertà, un’analisi della relazione esistente tra la tradizione e l’improvvisazione.

A seguire, alle 12:45, Il primo canto è affidato quest’anno al Tenore Murales de Orgosolo e al Trio Evridika, che ritroviamo, sempre insieme, nel pomeriggio alle ore 17:00 per la suggestiva processione profana accompagnata dalle musiche tradizionali e la sonorizzazione della Roccia dell’Orso dedicata a Pietro Sassu e Mario Cervo. L’appuntamento, dal titolo Di Granito XIV Edizione, è patrocinato dall’I.S.R.E. Istituto Superiore Regionale Etnografico e realizzato in collaborazione con Archivio Mario Cervo e Itinere s.n.c.

Il Tenore Murales di Orgosolo non ha bisogno di presentazioni, rappresenta una delle eccellenze più importanti nel patrimonio canoro della Sardegna. Il Trio Evridika – gruppo vocale ‘a cappella’ composto da Maria Aleksandrova, Radostina Stefanova e Monica Bozhichkova – propone il repertorio che, negli anni ’70 e 80′, ha reso noto nel mondo il mistero delle voci bulgare, polivocalità tutta al femminile in cui convergono tradizione e modernità: folk songs tradizionali, arrangiate e rivisitate, provenienti da diverse aree geografiche della Bulgaria, alternate all’esecuzione di vere e proprie composizioni che hanno la tradizione come fonte di ispirazione.

Al mattino, al termine de Il primo canto, prima di lasciare la Chiesa campestre di San Giorgio, alle ore 13:15 ultimo appuntamento per Isole che parlano di sapori con l’Aperitivo campestre e la degustazione di eccellenze enogastronomiche sarde.

La sera, alle 22:00, ci si sposta nella spiaggia di Palau Vecchio per il concerto dei Ma Rouf. La cultura musicale del leader della band Marouf Majidi è radicata nelle melodie del kurdistan e del medioriente, ma grazie all’apporto del sassofonista, polistumetrista e arrangiatore Jouni Järvelä, del bassista Jukka Haavisto e del batterista Mikko Hassinen il suo sonoro incontra e si innesta con una musica di derivazione afro-arabica, riletta con una brillante pronuncia jazz scandinava.

Domenica 8 settembre, Isole che Parlano si chiude con l’atteso Saluto al mare, in programma alle 18:30 nella spiaggia di Palau Vecchio, con il concerto solo di Yasamin Shah-Hosseini. Tra le musiciste iraniane più influenti dell’ultima generazione, impegnata nella ridefinizione della tradizione e, soprattutto, nella ricerca dell’improvvisazione tra i modi della musica tradizionale persiana, la giovane musicista di Teheran presenta il suo album da solista Gahan, per oud solo.

Sabato e domenica Isole di NOT(T)E ospita, invece, il Dj set di Dj Zeta, a partire dalla mezzanotte a Il Grillo Risto pub e Il Vecchio Pirata.

Titolo

Isole che Parlano

Festival internazionale – XXIII edizione

Periodo e luogo

2 – 8 settembre 2019, Palau (SS)

Aspettando Isole che Parlano

19 agosto Orani (NU) – 31 agosto 2019, Arzachena (SS) – 1 settembre San Sperate (SU)

Ingresso

gratuito

Organizzazione

Associazione Sarditudine

Con il contributo di

Regione Autonoma della Sardegna/ Assessorato del turismo, artigianato e commercio

Fondazione di Sardegna

Banco di Sardegna

Comune di Palau

Comune di Arzachena

Con il patrocinio di

EFFE Label 2019-2020

ISRE – Istituto Superiore Regionale Etnografico

Media partners

Rai Radio3

Sponsor tecnici e collaborazioni servizi

Sardinia Ferries

Jungle Surf

Baia Saraceno

Itinere Servizi Turistici

Sardegnatours

Dephina Hotel & Resorts

Liune Apicoltura Nomade

Associazione Ariele

Bar Vecchio Pirata

Il Grillo Risto-Pub

Aquarius travel

Collaborazioni e coproduzioni

Associazione Archivio Mario Cervo

NoArte paesemuseo

Museo Nivola

Time in Jazz

BOTTEGA NO-MADE Associazione culturale

Isole che Parlano di Fotografia

Ogros Fotografi Associati

Isole che Parlano ai Bambini

Fondazione PInAC Rezzato (BS)

Associazione BoaOnda

Associazione Qualibò

Associazione 4CaniperStrada

Mammachillegge!

Nati per leggere Sardegna

Isole che Parlano di Sapori

Isule Surelle

Roberto Pusole

Tenute Filigheddu

Azienda Vitivinicola Francesco Fiori

Antonella Corda di Madre Vigna

1 sorso di Leonardo Bagella

Azienda Vitivinicola di Luca Depperu Sassu

Azienda vitivinicola Paolo Depperu e Figli

Apiaresos | Apicoltori di Sardegna

MieliManias

GICOIAS Giovani Coltivatori In Agricoltura sociale

Info

Associazione Sarditudine

via Nazionale 113 – Largo La Maddalena snc- 07020 PALAU (OT)

mph+39.339.1459168

e-mail info@isolecheparlano.it – www.isolecheparlano.it