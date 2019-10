Oristano. Workshop “Reality – Il narcisismo, il mondo come selfie”

Maurizio Braucci è sceneggiatore, scrittore, poeta e videomaker. Collabora con il mensile «Lo Straniero» e con la redazione napoletana del quotidiano «la Repubblica». Nel 2008 firma con Ugo Chiti, Gianni Di Gregorio, Matteo Garrone, Massimo Gaudioso e Roberto Saviano la sceneggiatura di Gomorra, Grand Prix al LXI Festival di Cannes. Seguono, tra gli altri film, Reality di Garrone, L’ innocenza di Clara di Toni D’Angelo, L’intervallo di Leonardo Di Costanzo e Anime nere di Francesco Munzi.

Quest’anno ha vinto l’Orso d’Argento al Festival di Berlino insieme a Claudio Giovannesi e a Roberto Saviano per aver scritto il film La paranza dei bambini. Il film che ha scritto con Pietro Marcello tratto dal romanzo di Jack London, Martin Eden, ha vinto, con Luca Marinelli, la Coppa Volpi al migliore attore 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Sergio Vitolo è nato a Napoli nel 1962. Proveniente dalla parte più popolare della città, ha iniziato come artigiano del ferro e poi come attivista del Centro Sociale DAMM (Diego Armando Maradona Montesanto). Come attore ha collaborato con: La Baracca (2005) Bella e perduta (2015) e Martin Eden (2019) di Pietro Marcello, L’intrusa (2017) di Leonardo Di Costanzo e La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi (2019). Come regista ha realizzato il cortometraggio Il ladro (2002).

Per partecipare al seminario è necessario essere iscritti al Centro Servizi Culturali. L’iscrizione è gratuita.