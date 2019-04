Nuoro. “A Su Connottu”: memoria e storia di Paskedda Zau tra incontri e teatro

In occasione della rievocazione dei moti popolari nuoresi dell’aprile 1868, Gianluca Medas e i Figli d’Arte Medas portano a Nuoro un nuovo spettacolo teatrale, che narra in maniera suggestiva quei fatti antichi.

All’interno della ricca programmazione della terza edizione di “A su connottu”, – organizzata dall’associazione Paskedda Zau in collaborazione con Comune di Nuoro, Consorzio per la pubblica lettura S. Satta, Azione Sardegna, Figli d’arte Medas, Istituto Etnografico della Sardegna, Compagnia Garcia Lorca-, l’attore, regista e scrittore cagliaritano Gianluca Medas indosserà, oltre che le vesti di regista e narratore, anche quelle di relatore, per un progetto importante per Nuoro e tutta la Sardegna.

Lunedì 29 aprile Medas sarà uno dei relatori dell’incontro in programma nella biblioteca Satta alle 18. Per “A su connottu: storie di resistenza comunitaria”, farà un intervento, in stile narrativo, sulla storia della Sardegna. Spiegherà, inoltre, com’è nato e come si è sviluppato il progetto che lo vede coinvolto nella rievocazione dei moti del 1868 e della sua protagonista principale, Paskedda Zau.

Daniela Melis

Cel. 3464922888

E-mail: daniela.m.melis@gmail.com

Website: www.danielamelis.it