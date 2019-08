Nora Summer Festival, il 9 agosto musica e DJ vicino alla spiaggia di Nora

Mancano pochi giorni e c’è grandissimo fermento sulla costa sud occidentale. Arriva finalmente venerdì 9 agosto 2019 il NSF (NORA SUMMER FESTIVAL), una grande festa musicale che si svolgerà nel prato verde vicino alla spiaggia di Nora con inizio alle 19.

Il NSF è nato nel 2018 da un’idea di alcuni giovani di Pula, dal loro desiderio e dalla necessità di offrire un momento di incontro e di svago per i coetanei, non solo locali, ma anche per chi nel periodo estivo soggiorna nel territorio. È la prima edizione perché un anno fa il Festival non si svolse a causa di un violento nubifragio che colpì tutta la costa.

NSF è attualmente l’unico festival musicale del genere dance/commerciale nel Sud Sardegna, con artisti 100% isolani, e vuol diventare un appuntamento fisso, anno dopo anno, che possa crescere e richiamare sempre più persone e quindi far conoscere le bellezze e le opportunità del territorio di Pula, sempre di concerto con l’Amministrazione locale. In questo senso si è cercato e si cercherà, oltre al supporto delle Istituzioni e delle attività commerciali e imprenditoriali di zona, di estendere il numero delle collaborazioni.

UN LUOGO SPECIALE, UN’IMMAGINE FRESCA

L’evento si svolgerà nella grande zona verde adiacente la spiaggia di Nora a Pula. Luogo ed evento si sposano e valorizzano a vicenda.

La cornice scelta è fantastica, con lo sfondo della Torre di Nora, e offre valore aggiunto al Festival con il suo inconfondibile profilo, promuovendo la bellezza del territorio, del litorale e dell’area archeologica.

L’evento vuole offrire un’immagine fresca e dinamica del nostro lungomare e del nostro territorio, ma sempre nel rispetto delle sue specificità.

TARGET

Il NSF si rivolge ai giovani di età tra i 16 e i 35 anni che, turisticamente parlando,

non ha trovato negli ultimi tempi grandi opportunità di svago “prettamente musicale” nei dintorni.

Non è casuale che il richiamo sia ai giovani per avvicinarli sempre di più alla nostra destinazione turistica, ma anche e soprattutto ai giovani di Pula.

C’è poi l’opportunità del turismo eventistico-musicale che raccoglie in Europa e nel mondo una vastissima percentuale di viaggiatori, una quota in crescita anche in Italia, con un buon +10% negli ultimi 2 anni.

I NUMERI E I VALORI DEL NSF

L’evento, di accesso libero e gratuito, durerà circa 9 ore, con inizio alle 19 e fine alle 3 del mattino circa.

Sono previsti, oltre allo show musicale, punti ristoro food and beverage e un servizio soccorso e sicurezza nell’area del Festival, nonché un servizio di trasporto convenzionato da Chia e Cagliari fino a Pula, proprio per permettere ai giovani di raggiungere il Festival con tranquillità e sicurezza senza necessariamente usare i mezzi privati.

Sicurezza, rispetto e tranquillità, oltre al divertimento sano legato alla musica, sono i nostri principali valori.

LA LINE UP MUSICALE

Dal tramonto in poi, saliranno sul palco diversi noti DJ isolani che proporranno una selezione musicale varia, dalla dance all’elettronica passando per reggaeton e hiphop.

Si alterneranno artisti da anni sulla scena musicale, producer e giovani emergenti: Marascia (elettronica), Laddo (house/elettronica), Nick Tixi (dance/edm), Richard Bee (elettronica), 4AM (hiphop), Alberto Bacchi (reggaeton/moombahton), Alessandro Serra (deep house), nonché il party Zona Trap che ha già avuto gran successo nei locali di Cagliari e Provincia.

COMUNICAZIONE

Come l’anno scorso sono state realizzate una serie di azioni online e offline al fine di creare interesse e partecipazione:

sul web , la promozione attraverso i social principali (facebook/instagram) e il sito norasummerfestival.it di imminente pubblicazione;

, la promozione attraverso i social principali (facebook/instagram) e il sito norasummerfestival.it di imminente pubblicazione; offline , tramite party itineranti nei locali di Pula e Santa Margherita, volantinaggi e affissioni;

, tramite party itineranti nei locali di Pula e Santa Margherita, volantinaggi e affissioni; ufficio stampa con il compito di curare tutta la comunicazione dell’evento e l’organizzazione di una conferenza stampa;

con il compito di curare tutta la comunicazione dell’evento e l’organizzazione di una conferenza stampa; In radio, tramite la partnership con l’emittente regionale Radio

COLLABORAZIONE RADIO

Radio Sintony è media partner ufficiale e garantisce la copertura dell’evento attraverso interviste, dirette e passaggi in Radio nelle ore principali della giornata.

ORGANIZZAZIONE

L’evento è organizzato dalla Proloco di Pula con il Patrocinio del Comune di Pula e il supporto di tante attività locali.

CONTATTI

Email: norasummerfestival@gmail.com

Instagram: https: //w ww .instagram.com/norasummerfestival/ Facebook: https: //w ww .facebook.com/norasummerfestival/ Sito web: www.norasummerfestival.it

flyer nora summer festival