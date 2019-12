“L’emozione del Gospel”: dalla Florida alla Sardegna

Il 26 dicembre, all’Auditorium provinciale di Sassari, e il 27 al Miramare di Alghero, l’Associazione Culturale Music&Movie porta nell’isola un doppio appuntamento natalizio con le sonorità e le atmosfere magiche di un genere intramontabile.

Dal cuore della Florida portano in Europa un repertorio in cui il sound del profondo sud degli Stati Uniti si fonde agli spirituals e alle sonorità più moderne di un genere intramontabile.

La tournée dei “J.P. & The Soul Voice” arriva in Sardegna con “L’emozione del GOSPEL 2019”, concedendo due importanti tappe per la gioia degli appassionati, tra musica e solidarietà: la prima giovedì 26 dicembre alle 21, all’Auditorium provinciale di via Monte Grappa a Sassari, e la seconda venerdì 27 sempre alle 21, al Teatro Miramare di Alghero.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Music&Movie con il patrocinio dei Comuni di Sassari e Alghero, della Fondazione Alghero e della Fondazione AIRC. Sarà un’occasione unica per assistere dal vivo alle sonorità trascinanti e all’atmosfera magica e gioiosa di una corale ormai entrata nel club dei grandi nomi del soul.

“J.P. & The Soul Voice”: la biografia

Il leader e fondatore è John Polk, pastore e musicista gospel con esperienze in ambito internazionale, un impareggiabile entertainer capace di coinvolgere il suo pubblico come pochi. Il primo nucleo del gruppo è nato nel 2006 con il nome di “Voices of Life“, composto da cinque strumentisti naturalmente dotati di voci fuori dal comune. Sei anni dopo la compagnia ha accolto un nuovo elemento e ha cambiato il nome in “JP & 1Voice”, riuscendo a diventare il coro incaricato di animare i celebri “gospel brunch” della House of Blues di Orlando.

Lo strepitoso successo ottenuto in questa circostanza ha spinto John Polk a inserire nel team una magnifica voce femminile, quella della moglie Zelda, facendolo crescere fino agli attuali sette componenti.

Con il nome definitivo di “JP & The Soul Voice” la corale si è esibita con regolarità nei grandi raduni di cori gospel dell’area di Disney World, non tardando a farsi notare e apprezzare da leggende quali Donnie McClurkin e Yolanda Adams, che li hanno inseriti come coristi nelle loro tournee nazionali. Tra le collaborazioni dei Soul Voices spiccano altri nomi altisonanti come Dorinda Clark Cole, Todd Dulaney, Jovonta Patton e LaRue Howard.

La prevendita per Sassari è già iniziata al negozio Pasquali di Largo Cavallotti 21, mentre per l’evento di Alghero è prevista al Cinema Miramare, il 23 dicembre e il giorno stesso del concerto.

I diritti di prevendita saranno donati all’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro). Per informazioni contattare il 3401846468 (Roberto Manca, direttore artistico dell’Associazione culturale Music & Movie).