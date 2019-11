Viaggio nella mente di un serial killer con “Jeff. Il gioco delle ossa” di Abaco Teatro e NudiCrudi in cartellone sabato 30 novembre alle 21 al TsE di Is Mirrionis a Cagliari per la Stagione di Teatro Senza Quartiere 2019-2020 organizzata dal Teatro del Segno: sotto i riflettori Tiziano Polese interpreta il protagonista della pièce scritta e diretta da Dafne Turillazzi e Antonello Verachi, liberamente ispirata alla storia di Jeffrey Dahmer, il “mostro di Milwaukee”. Un racconto poetico e crudele sull’infanzia negata e le fantasticherie di un fanciullo solitario, ferito dall’indifferenza e dall’incomprensione degli adulti – tra flashback e pensieri in libertà.

“Quando ero bambino avevo inventato un gioco. Lo chiamavo il Paese dell’Infinito ed era un mondo popolato da Uomini Stecchino e Spirali” racconta il protagonista: “Se due Uomini-Stecchino si avvicinavano fino a toccarsi si distruggevano a vicenda”.

Un vuoto d’amore che si trasforma in tragedia, con una serie di efferati delitti fino alla cattura del giovane assassino, l’assassino, condannato all’ergastolo e a sua volta ucciso da un altro detenuto: la pièce indaga nei labirinti della mente del giovane, tra i suoi fantasmi, le sue paure e i suoi desideri indagando la trama di un incubo diventato realtà.

Prosegue al TsE l’iniziativa del “biglietto sospeso” ispirato al più noto “caffè sospeso” napoletano: chi vorrà potrà acquistare un secondo biglietto, da mettere a disposizione di chi non potrebbe permetterselo e sostenere così il progetto e l’idea di una cultura “accessibile” a tutti.

SCHEDA DELLO SPETTACOLO

Abaco Teatro / NudiCrudi

JEFF – Il gioco delle ossa

di Dafne Turillazzi e Antonello Verachi

con Tiziano Polese

in video

Rosalba Piras – madre di Jeff

Boucar Wade – Konerax (una vittima)

Gerardo Ferrara – padre di Jeff

regia Dafne Turillazzi e Antonello Verachi

produzione Abaco Teatro / NudiCrudi

foto Giorgio Russo

La storia è ispirata alla vita di Jeffrey Dahmer, il cosiddetto mostro di Milwaukee, che venne assassinato in carcere il 28 novembre del 1994 da un compagno di cella.

La sua vicenda è una carrellata di solitudini mai risolte, partorite da un’infanzia consumata senza affetti, senza gioia. L’indifferenza dei genitori, la crudeltà dei compagni di scuola, modellarono un bambino chiuso in se stesso e incapace di consolidare relazioni con l’esterno.

Uccidere, impossessarsi dei corpi è il risultato estremo dell’impossibilità di avere gli “altri” in maniera diversa. Così le intricate dinamiche del desiderio e del possesso hanno generato in Dahmer l’impulso omicida. Alla radice della sua vita c’è quindi un lungo percorso di sofferenza interiore, ignorata e quindi amplificata da genitori e conoscenti. Ed è proprio quest’aspetto, quello dell’indifferenza o della pura repressione che investe di responsabilità la collettività davanti al diverso.

Lo spettacolo ripercorre i punti chiave della storia di Jeffrey Dahmer, sovvertendo l’ordine spazio temporale degli avvenimenti e presentando i personaggi a volte come ricordi, altre come surreali figure freddamente presenti nell’esistenza di Jeff.

Si intrecciano le voci della madre e delle vittime in un coro disarmonico di ottusità e superficialità. La profondità invece, sebbene minata dalla violenza, arriva paradossalmente proprio da Dahmer, che racchiuso nella sua stanza e in se stesso, espone fatti e sentimenti autentici.