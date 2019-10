Il “Galtellì literary prize” celebra la v^ giornata europea dei parchi letterari

Una tavola rotonda dedicata a Grazia Deledda, il tour guidato alla scoperta del borgo e numerose rievocazioni storiche. Chiude la kermesse la degustazione letteraria curata dalla chef Marina Ravarotto.

La III edizione del Premio Letterario Internazionale dedicato a Grazia Deledda volge al termine e inaugura le celebrazioni della V Giornata Europea dei Parchi Letterari. Numerosi gli eventi in programma domani (20 ottobre), proposti in collaborazione con I Parchi Letterari e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

L’ultima giornata del Galtellì Literary Prize vedrà protagonista la storia e il centro storico del borgo, con le sue bellezze.

Si comincerà alle 10.00, presso la chiesa di San Pietro, con diverse attività di rievocazione medioevale curate dalle associazioni Memoriae Milites, Sala d’arme “Le quattro porte” e Sagittarii Vagantes.

Alle 10.30, la sala conferenze dell’anfiteatro comunale ospiterà la tavola rotonda “Chiacchierando di Grazia”. Animeranno la conversazione letteraria i giurati del premio e le donne del Club di Jane Austen Sardegna. Coordina l’evento Alessandra Ghiani.

Nel pomeriggio, il primo appuntamento è alle 16.00 con il tour guidato “Galtellì: alla scoperta del borgo”. Alle 18.30, invece, all’esterno della chiesa di San Pietro, si assisrerà alla rievocazione di un processo pubblico di un reo confesso secondo la Carta de logu di Eleonora D’Arborea. Nella stessa chiesa, alle 19.30, ci sarà la rievocazione della Cerimonia di Investitura di un cavaliere, con l’accompagnamento musicale del coro Voches ‘e Ammentos.

In chiusura, alle 21.00, presso il Castello Malicas, i romanzi di Grazia Deledda saranno reinterpretati nelle creazioni culinarie della chef Marina Ravarotto.