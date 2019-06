Gavoi, dal 4 al 7 luglio XVI edizione de L’Isola delle Storie – Festival Letterario della Sardegna

Archiviato il Preludio al Festival – che si è svolto domenica 16 giugno e in occasione del quale sono state inaugurate anche due delle mostre che resteranno aperte fino al 7 luglio, Sweets of Sin – Le dolcezze del peccato dell’artista polacco Miroslaw Balka presentata dal MAN – Museo d’arte provincia di Nuoro, e Intintos, il progetto fotografico in fieri di Daniela Zedda dedicato agli ospiti del Festival – Gavoi (NU) si prepara ad accogliere la XVI edizione de L’Isola delle Storie – Festival Letterario della Sardegna che si svolgerà dal 4 al 7 luglio prossimi: quattro giorni di incontri, dibattiti, mostre, reading, spettacoli, proiezioni e laboratori per le vie del centro storico, nel cuore della Barbagia.

Il lungo fine settimana verrà inaugurato con lo spettacolo serale di giovedì 4 luglio, quest’anno affidato a Max Paiella e al suo Solo per voi. Il celebre comico, cantante e vignettista – ospite fisso dal 2004 della celebre trasmissione radiofonica Il Ruggito del Coniglio di Rai Radio2 con Marco Presta e Antonello Dose – ci racconterà il suo personalissimo “manuale di sopravvivenza emozionale”, con il suo caratteristico registro capace di unire il serio e il faceto. Imbracciando la chitarra Max Paiella – accompagnato dal giovane musicista Flavio Cangialosi che impreziosirà i momenti musicali dello spettacolo con diversi strumenti – ci guiderà attraverso le nostre zone più oscure e più radiose, tra rabbia e felicità, malinconia e paura, segnando un percorso spensierato in compagnia dei suoi personaggi più strepitosi, delle sue imitazioni più esilaranti e soprattutto delle sue canzoni più emozionanti.

A partire dalla mattina di venerdì 5, invece, prenderà il via il consueto programma che accompagnerà il pubblico fino a domenica 7 luglio.

Partiamo dall’appuntamento delle 10:00 “Dal Balcone”, che si conferma come uno dei luoghi privilegiati per l’ascolto e la narrazione delle voci femminili, con tre incontri che rifletteranno in altrettanti modi sul tema dell’essere madre. A S’antana ‘e Susu si affacceranno, infatti, quest’anno Rossella Milone con il suo Cattiva (Einaudi, 2018), venerdì 5, Teresa Ciabatti con Matrigna (Solferino, 2018), sabato 6, ed Elvira Serra, recentemente tornata in libreria con Le stelle di Capo Gelsomino (Solferino, 2019), domenica 7. A fare gli onori di casa in uno degli appuntamenti più amati dal pubblico del Festival sarà quest’anno Alessandro Giammei, scrittore e professore di letteratura italiana al Bryn Mawr College, negli Stati Uniti.

Alle ore 12:00 per il ciclo “Mezzogiorno di Fuoco” sarà, invece, quest’anno lo scrittore Giacomo Papi a dialogare con i differenti ospiti che saliranno sul palco della scenografica piazza Sant’Antiocru: titolo dei tre incontri in programma Il censimento dei radical chic.

Venerdì 5 luglio con lo scrittore polacco Wojciech Tochman, pubblicato in Italia da Keller editore e a Gavoi grazie alla collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma; sabato 6 con Marco Varvello, giornalista e responsabile dell’ufficio di corrispondenza Rai per il Regno Unito, con il suo recente Brexit Blues (Mondadori, 2019) – un grande racconto surreale, ironico e grottesco dell’atmosfera di disagio che ha segnato e continua a segnare la vita quotidiana, non solo politica, del Regno Unito – insieme a Giuseppe Civati, tra le altre cose fondatore della casa editrice People; mentre domenica 7 Papi incontrerà l’ex Ministro e attuale direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia italiana, Massimo Bray, il regista Marco Tullio Giordana e il giornalista investigativo vicedirettore de L’Espresso, Lirio Abbate.

Il programma delle giornate gavoesi riprende come di consueto nel pomeriggio con i “Reading” delle ore 16:00 al Giardino Comunale. A partire da venerdì 5, gli ospiti di quest’anno saranno nell’ordine: Emanuele Trevi autore del recente Sogni e favole (Ponte alle grazie, 2019), Maurizio De Giovanni con Il pianto dell’alba (in uscita per Einaudi), il nuovo romanzo che chiude il celebre e amatissimo ciclo del commissario Ricciardi, e Wanda Marasco con il suo La compagnia delle anime finte (Neri Pozza, 2017).

Alle 17:30 ci si sposta, invece, in piazza Mesu Bibba per gli incontri del ciclo “Altre Prospettive”, moderati quest’anno da Ignazio Caruso, giornalista e comunicatore. Venerdì 5 luglio saranno ospiti dello spazio Paolo Colagrande – già vincitore del Premio Campiello Opera Prima nel 2007 e recentemente tornato in libreria con La vita dispari (Einaudi, 2019) – con la scrittrice slovacca Svetlana Žuchová edita in Italia dalla casa editrice Mimesi eLit (incontro realizzato in collaborazione con l’Istituto di Cultura Slovacco a Roma); sabato 6 incontreremo lo scrittore Stefano Sgambati, che con il suo La bambina ovunque (Mondadori, 2018) ha raccontato con ironia e sensibilità il titubante viaggio di un uomo verso la paternità, ospite insieme a Ofelia Prodan, della generazione dei nuovi poeti che hanno segnato un momento di svolta nel modo di fare poesia nel panorama letterario romeno degli anni 2000 (incontro realizzato in collaborazione con l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia); mentre domenica 7 luglio saliranno sul palco Marina Mander – autrice di L’età straniera (Marsilio, 2019) – con l’austriaca Carolina Schutti, della quale è recentemente uscito per la casa editrice L’Orma il primo romanzo tradotto in italiano dal titolo L’erba di ieri (incontro realizzato in collaborazione con il Forum Austriaco di Cultura a Roma).

Per i tre appuntamenti pre-cena – alle 19:30, venerdì e sabato, e alle 19:00, domenica – si torna in piazza Sant’Antiocru. Venerdì 5 luglio l’incontro “Vicini, lontani” ospiterà quest’anno, intervistata da Chiara Valerio, la celebre scrittrice irlandese Catherine Dunne, edita in Italia da Guanda. Il suo ultimo romanzo Come cade la luce, pubblicato nel 2018, tesse con delicatezza una nuova, grande storia, quella della famiglia Emilianides e delle persone che ne fanno parte, una madre severa, un padre comprensivo, una sorella maggiore ribelle e una sorella minore fin troppo responsabile.

Sarà poi sempre Chiara Valerio a dialogare il giorno successivo, sabato 6 luglio, con un altro atteso ospite di questa edizione: la scrittrice inglese di origine canadese che sta rivoluzionando il romanzo contemporaneo Rachel Cusk, il cui ultimo libro pubblicato in Italia – Transiti (Einaudi, 2019) – è stato nominato libro dell’anno da The Guardian, The New Statesman, The Observer e The Spectator. Questo appuntamento del ciclo “Storie di altri luoghi” è realizzato in collaborazione con il Festival Florinas in giallo – L’Isola dei misteri, con il quale si inaugura quest’anno una nuova collaborazione.

Domenica 7 luglio, infine, nell’incontro “Povera Patria” il direttore de L’Espresso Marco Damilano incontrerà Francesca Mannocchi autrice del recente Io Khaled vendo uomini e sono innocente (Einaudi, 2019).

Ospiti dei due appuntamenti serali delle 22:30, sempre in piazza Sant’Antiocru, saranno lo statunitense Eli Gottlieb, che con il suo recente Un ragazzo d’oro (Minimumfax, 2018), accolto con entusiasmo in patria e insignito del premio The Bridge come miglior romanzo americano inedito in Italia, ha compiuto il piccolo, grande miracolo di raccontare l’autismo in prima persona – “Vicini, lontani”, venerdì 5, modera Alessandro Giammei – e l’ex astronauta Paolo Nespoli intervistato dalla giornalista Elvira Serra per l’incontro “Storie di altri luoghi” (sabato 6).

Tornerà quest’anno “Fronte del Palco” – lo spazio dedicato ai linguaggi di giovani e adolescenti inaugurato la scorsa edizione e curato da Fabio Geda – con un doppio appuntamento: alle ore 11:00 al Giardino Comunale e, nel pomeriggio alle 18:30 a Casa Maoddi.

Questi gli incontri del mattino: “La rivoluzione della lettura” con Simonetta Bitasi che presenterà “READ ON” un progetto di animazione alla lettura cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea (venerdì 5); “Non sparate, non sono nero!” con il giovane e promettente scrittore americano Nana Kwame Adjei-Brenyah che ha esordito negli Stati Uniti con la raccolta di racconti Friday Black, da poco pubblicata anche in Italia da Sur (sabato 6); “Prima gli italiani” con Elisabeth Arquinigo, la ragazza di origine peruviana divenuta celebre per il suo impegno per i diritti dei migranti, e Stefano Catone co-fondatorte della casa editrice People (domenica 7 luglio).

Nello spazio pomeridiano delle 18:30 incontreremo, invece, la scrittrice e sceneggiatrice Simona Sparaco autrice di Nel silenzio delle nostre parole (DeA, 2019), un romanzo intenso e denso di umanità vincitore del prestigioso Premio DeA Planeta 2019 (“Nascere e morire in un incendio”, venerdì 5); il sociologo Stefano Laffi che si occupa di mutamento sociale, culture giovanili, processi di emarginazione, consumi e dipendenze – titolo dell’incontro in programma sabato 6 “La congiura contro i giovani” – e, infine, Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi, autori, tra gli altri, del libro Liberati della brava bambina. Otto storie per fiorire (HarperCollins, 2019) – che dà anche il titolo all’appuntamento in programma Gavoi – e ideatori del progetto Tlon (Scuola di Filosofia, Casa Editrice e Libreria Teatro) attraverso cui portano avanti un’attività di riflessione sulle dinamiche sociali e sulla fioritura personale (domenica 7).

Per quello che riguarda lo spazio dedicato a bambini e ragazzi a cura dell’Associazione Lughené di Davide Meloni e Francesca Frongia, numerosi saranno come di consueto gli incontri e i laboratori in programma nel corso dei tre giorni.

Tre gli ospiti degli incontri delle 16:30 a Casa Maoddi condotti da Alfonso Cuccurullo, attore e narratore: venerdì 5 l’illustratrice Noemi Vola con Un orso sullo stomaco (Corraini, 2017), vincitore nel 2018 del Premio Nazionale Nati per Leggere; sabato 6 Luigi Garlando con il libro

Quando la luna ero io (Solferino libri, 2018) e domenica 7 Christian Hill che presenterà il suo ultimo libro Il ladro dei cieli (Rizzoli, 2019) e che, nella giornata di sabato, terrà anche un laboratorio di ingegneria di carta Il paracadute di Leonardo.

Noemi Vola sarà anche la protagonista di una delle mostre di quest’anno – ospitate nello spazio bambini-ragazzi all’ex Caserma – che esporrà le tavole del libro Di qui a molto lontano (Corraini, 2019) e proprio nell’ambito della mostra l’illustratrice terrà, tutti e tre i giorni, una speciale visita guidata e un laboratorio di illustrazione, titolo dell’appuntamento Raccontare un finimondo.

Le altre mostre in programma sono: L’Isola delle Storie a matita, un diario di viaggio per vivere le letture, gli incontri e i laboratori attraverso le matite e gli inchiostri di Claudia Piras, e due mostre bibliografiche entrambe a cura di Centro di Documentazione Regionale Biblioteche per Ragazzi e Biblioteca Metropolitana Ragazzi: A riveder le stelle. Storie, immagini, musica e film su Astronomia e Scienze, un percorso tra romanzi, racconti e albi illustrati per invitare il pubblico a compiere un viaggio dalla terra alle stelle più lontane, e Il vento dei 20. Buon compleanno nati per leggere 1999-2019, una mostra per festeggiare i vent’anni del programma di promozione alla lettura in età precoce insieme ai libri che ne hanno maggiormente caratterizzato la storia.

Per quello che riguarda, invece, i laboratori saranno quest’anno a Gavoi: Gianni Atzeni con i suoi laboratori di arte e creatività – Cavallini dal maniscalco buontempone e Cavalli liberi e un po’ matti, a volte…meno/matti – Sistema Bibliotecario del Sulcis che proporrà Sbarchiamo sulla luna, laboratorio di narrazione e gioco, e Lassù che c’è, laboratorio alla scoperta del cielo e delle stelle; lo IED – Istituto Europeo di Designi di Cagliari con Manuale indossabile per terrestri ribelli – un laboratorio di disegno e tecniche decorative – il Centro internazionale di fumetto di Cagliari che proporrà un laboratorio di illustrazione e fumetto dal titolo Super fumetti!; l’Inaf-Osservatorio Astronomico di Cagliari con Blu la Luna; il Museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada con il laboratorio esperienziale Trasformiamoci!; Marco Valentino con Come suonano gli alieni, laboratorio di costruzione di oggetti sonori; il Bibliobus di Nuoro con Che genio Leonardo!.

Due, inoltre, il LabCamp – ossia i laboratori della durata di tre giorni per lo stesso gruppo di bambini – proposti quest’anno: CineMoon con Claudia Piras un laboratorio tra cinema e gif animate, e Il Piccolo Principe nello spazio laboratorio di pop up applicato al teatro a cura di Teatro Silfo.

A questi si aggiungono tre laboratori/performance di Alfonso Cuccurullo – Pagine selvatiche: faccia a faccia con le bestie incontrate nei libri e non solo…, Sorrisi al sole. Carrellata di storie ironiche per raddrizzare lo spirito e Brivido caldo. Rassegna di racconti del brivido per cuori impavidi – e Buon compleanno Nati per leggere! letture per genitori e bambini da 0 a 5 anni a cura della Biblioteca della Città Metropolitana di Cagliari. Mentre l’Associazione Lughenè che cura lo spazio, proporrà nell’arco dei tre giorni Gle-grandi giochi in legno.

Sempre nello spazio di Casa Maoddi, venerdì 5 dalle 18:00 alle 18:30 l’incontro Nati per leggere con Giuseppina Gregorio (referente regionale acp), Paola Cardo (referente regionale npl) e Antonella Pinna (crdbr – Città Metropolitana di Cagliari) sarà dedicato a un approfondimento sulla lettura degli adulti ai bambini, mentre alle 21:00 l’Inaf-Osservatorio Astronomico di Cagliari ci accompagnerà in una speciale passeggiata al tramonto verso la campagna di Gavoi per osservare con i telescopi e in compagnia degli ospiti del Festival le costellazioni. Alle 20:30 di sabato 6, invece, si terrà lo spettacolo Cartoni Animali del Teatro Silfo di Murcia, con musiche dal vivo di Marco Valentino.

Infine, al Museo del Fiore Sardo sarà possibile visitare la mostra Sweets of Sin – Le dolcezze del peccato dell’artista polacco Miroslaw Balka – presentata dal MAN – Museo d’arte provincia di Nuoro e a cura di Luigi Fassi – che ruota attorno all’opera scultorea 250 x 280 x 120 (Sweets of Sin) realizzata nel 2004 come omaggio a James Joyce e alla sua celebre opera Ulisse. Mentre, con la mostra a cielo aperto Intintos, saranno i volti e gli sguardi degli ospiti immortalati nelle foto di Daniela Zedda che, esposti sui muri lungo le strade, daranno il benvenuto al pubblico arrivato in paese.

Gli omaggi di questa XVI edizione – letti dagli attori Anna Brotzu, Camilla Soru e Agnese Fois – saranno dedicati a Leonardo Sciascia a 30 anni dalla morte, alla Luna per i 50 anni dall’allunaggio e a Primo Levi per i 100 anni della nascita.

Come di consueto piazza San Gavino ospiterà lo Spazio Cinema quest’anno con un articolato programma nell’arco dei tre giorni.

Venerdì 5 in collaborazione con Fondazione Sardegna Film Commission alle 11:00 verrà proiettato il film di Raffaello Fusaro Le favole iniziano a Cabras, mentre nel pomeriggio dalle 16:00 sarà il momento di Visioni Sarde, una proiezione di corti a cura di FASI (Federazione Associazioni Sarde in Italia).

Sabato 6 alle 11:20 l’incontro “Il cinema e il dolore della memoria” – sempre in collaborazione con Sardegna Film Commission – vedrà in dialogo Marco Tullio Giordana e Lirio Abbate in una sorta di viaggio a ritroso nei film di Giordana che hanno raccontato la storia contraddittoria del nostro Paese. Nel pomeriggio, dalle 16:00, andranno, invece, in scena i corti di fantascienza da tutto il mondo a cura dall’Associazione Skepto.

Domenica 7 luglio, alle ore 11:20 (e in replica alle 17:00), Jacopo Cullin e Nevina Satta – direttrice generale di Fondazione Sardegna Film Commission, grazie alla quale viene realizzato questo incontro – presenteranno prima della proiezione insieme al regista Paolo Zucca il suo L’uomo che comprò la luna.

Anche per il biennio 2019-2020 L’Isola delle Storie è stata insignita del marchio di qualità europeo “EFFE label” per l’impegno profuso nel campo delle arti, nel coinvolgimento delle comunità nelle quali insistono, e nell’internazionalizzazione.

Gli autori stranieri saranno affiancati per le traduzioni da Monika Carta, Mauro Barindi, Susanne Scholl, Juana Sommermann Weber, Serafina Santoliquido.

Gli intermezzi musicali che accompagnano il pubblico all’inizio degli incontri in piazza Sant’Antriocu e al Giardino Comunale, prima dei Reading pomeridiani, saranno realizzati in collaborazione con il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari e vedranno quest’anno protagonisti Bianca Frau Quartet, Kojiro Yorimoto e Bittersweet Cellos Quartet. Mentre quelli dello spazio ragazzi a cura dell’Ente Musicale di Nuoro ospiteranno il Duo Cauli – mumucs, Cargus Jazz Duo e Duo Occhioni Faedda.

In collaborazione con Tiscali media partner e Moovioole, Streamera e Ipotesi cinema, media technical partner, anche quest’anno sarà possibile seguire via web in diretta streaming molti degli appuntamenti in programma.

Per il quinto anno consecutivo sono i disegni di Angelo Monne – elaborati graficamente da Sabina Era – a raccontare il Festival. Gli allestimenti dei palchi di Sant’Antriocu, Mesu Bidda e Giardino Comunale sono a cura di BAM Design con scenografie dello stesso Monne.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale l’Isola delle Storie con il sostegno di Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, Comune di Gavoi, Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Nuoro, Fondazione di Sardegna, Enel Green Power, Unione dei Comuni di Barbagia, Bim Bacino Imbrifero Montano del Taloro, con il patrocinio di Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna e quello di Rai Sardegna.

