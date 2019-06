Elmas. Al Teatro Comunale le rappresentazioni del Musical “Madre Teresa” (di P. Castellacci e M. Paulicelli)

Il progetto in questione è stato attuato nell’A.S. 2018/2019 nell’ambito del “Piano triennale delle arti” (in riferimento alla Misura f di cui al punto 6, dell’allegato A, del D.P.C.M. 30 dicembre 2017) in rete con il Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari e con l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas con la Direzione Artistica del Prof. Ignazio Perra.

L’iniziativa, per la sua particolarità e articolazione, ha coinvolto circa 70 alunni appartenenti alle differenti classi della Scuola Secondaria di I Grado, Primaria e dell’Infanzia e diversi docenti delle Scuole dell’Istituto predetto nonché alcuni esperti negli specifici ambiti delle discipline artistiche a cui faceva riferimento il progetto stesso.

Il Coordinatore e Direttore Artistico del progetto è il docente Prof. Ignazio Perra che ha curato la direzione musicale e la regia del musical in argomento nonché, insieme alla Prof.ssa Maria Paola Nonne, la preparazione dei cantanti solisti e del Coro, mentre la parte coreografica e il laboratorio di danza sono stati curati dall’esperto Romina Pusceddu. I brani orchestrali sono stati arrangiati dal Prof. Pasquale Perra mentre la preparazione degli alunni dell’orchestra è stata seguita dai docenti Valerio Melas, Elisabetta Panzan, Francesca Piras e Luigi Zucca.

I costumi sono stati preparati dalla Prof.ssa Anna Maria Manca con il supporto di Romina Pusceddu e con la collaborazione delle mamme e delle nonne degli alunni. Il supporto attuativo, audio tecnico e illuminotecnico sono stati curati dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, mentre il supporto per gli allestimenti scenici è stato fornito dall’Associazione Culturale “T.A.M. T.A.M.” di Sestu. Un contributo particolare è stato dato anche dai genitori e dai nonni degli alunni, nonchè da tutto il personale docente e A.T.A. dell’Istituto Comprensivo Statale “Mons. A. Saba” di Elmas.

Tutte le attività predette si sono svolte con la supervisione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Annalisa Flaviani e del Dirigente Amministrativo Dott.ssa Paola Lecca.

Il Musical “Madre Teresa” racconta, in musica ed in prosa, la vita di Madre Teresa di Calcutta attraverso i suoi pensieri, le preghiere, la sua gente, il suo lavoro, la sua vita, con particolare riferimento agli aspetti più semplici e più umili: l’amore per i poveri, il lavoro, il valore nella diversità fra gli uomini, la sua gente e il suo sorriso gioioso nell’affrontare i problemi più tristi. Le malattie, la fame, la povertà, l’incontro – scontro con le autorità religiose locali, i problemi e i dolori, i drammi dei singoli individui, sono gli elementi affrontati e svolti con il chiaro intento di far riflettere ed al tempo stesso fare spettacolo.

Il musical vuole recuperare teatralmente, offrendoli al pubblico, segmenti e sentimenti “cantati, ballati e mimati” della vita di una piccola donna considerata, a ragione, fra le più grandi del mondo. Consapevole di essere “una goccia nell’oceano” Madre Teresa con i suoi seguaci ha dato tutta se stessa ai poveri e agli ammalati.

La sua missione, tra l’altro, si è rivolta ad insegnare la gioia e il desiderio di vivere malgrado le sofferenze superando la solitudine e soprattutto la pochezza interiore. La semplicità è una delle armi preferite dalla piccola suora albanese per combattere la povertà. Una povertà che non è solo quella materiale di una Terra ai limiti della sopravvivenza, ma è soprattutto la povertà del cuore. Giochi di luci, coreografie e musica creano ricche e suggestive ambientazioni.

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Annalisa Flaviani, ed il Direttore Artistico, Prof. Ignazio Perra, sottolineano che il progetto “Musicando” ha permesso di formare, sviluppare e rafforzare negli alunni le capacità espressive, musicali e artistiche inerenti alle arti del tempo e dello spazio e di far maturare negli stessi esperienze significative sotto il profilo socio – culturale ed educativo.

Infatti le attività previste nel progetto hanno mirato a potenziare negli alunni le capacità comunicative tramite l’utilizzo in forma interattiva di differenti linguaggi espressivi quali la musica, la danza, il teatro, le arti sceniche, la multimedialità e le nuove tecnologie, etc., per favorire lo sviluppo emozionale e sociale ed emozionale degli stessi promuovendo una maggiore coesione sinergica del gruppo e la crescita individuale.