Domani, sabato 4 maggio, a Pompu “Fromentu” l’incanto della magia del pane

“Fromentu”, l’ingrediente magico che genera l’incantesimo del pane domani 4 maggio a Pompu darà vita a una giornata di festa dedicata al pane, al grano e alla riscoperta delle se-menti tradizionali.

Degustazioni, laboratori, visite al Museo del Pane e un percorso sensoriale multime-diale sono alcune delle iniziative che si terranno a “Fromentu – sagra del pane e del grano”

Organizzata da Pro Loco e Comune di Pompu, la manifestazione permetterà di cono-scere e assaporare una tradizione tramandata di generazione in generazione che si rin-nova ogni giorno.

È una magia che inizia quando è ancora notte, alla luce delle stelle prima dell’alba, in silenzio.

Filomena si alza alle due del mattino per preparare il pane, un rituale che compie da più di 60 anni: «È un giorno importante. La prima cosa che faccio è sciacquarmi il vi-so e farmi il segno della croce. Poi si può iniziare».

La sera prima, invece, si prepara la semola e si rigenera “su fromentu”, il lievito ma-dre. Ogni panificatrice ha il suo.

Lei e le altre maestre del pane di Pompu metteranno a disposizione le loro conoscen-ze. Le abitazioni apriranno i loro usci, i forni saranno accesi e tutti i visitatori potran-no prendere parte a un rito collettivo prodigioso ed eterno. Un’occasione per poter as-sistere a tutte le fasi della lavorazione di questo cibo dal sapore speciale che parla di legami forti, di amore e famiglia.

Il pane a Pompu è condivisione. Si fa e si dona ai figli, alle sorelle, alle amiche, ai vi-cini di casa. È comunità, è lo lo spirito di un paese e di un’intera Isola.

Il pane tradizionale di semola macinata con mulini a pietra con lievito madre cotto nel forno a legna, eccellenza agroalimentare e alimento identitario di Pompu, sarà quindi protagonista insieme alle varietà di grano che si coltivavano fino al secolo scorso.

Si parlerà di questo durante il convegno che si terrà durante la sagra alle 11.00 “Alla riscoperta dei grani antichi nella panificazione” che si terrà al Centro Sociale in piazza Capitano Leo. Un momento di riflessione e confronto in cui interverranno Moreno Atzei, Sindaco di Pompu; Ida Pani – Presidente Pro Loco Pompu. Presenti la scrittrice Claudia Zedda che parlerà della sacralità del pane, Enrico Podda dell’associazione Semjai e la biologa nutrizionista Valentina Urpu.

Il profumo del pane appena sfornato sarà il filo rosso di un’intera giornata dedicata anche alla scoperta del patrimonio storico e culturale del paese.

Pompu è pronta a trasformarsi in un museo a cielo aperto.

Per tutta l’intera giornata si potrà visitare anche la mostra fotografica “Wechselwir-kung” di Simone Zaugg e la mostra della monografia “In Pompu” allestite tra le vie del paese.

Da non perdere il percorso sensoriale interattivo ed immersivo “Bread Experience”, un momento emozionante che coniugherà tradizione e innovazione attraverso la tec-nologia.

La sagra prenderà il via la mattina con le visite guidate alle bellezze artistiche di Pom-pu e il laboratorio di panificazione gratuito per i bambini “Con le mani in pasta” or-ganizzato dalla Pro Loco.

Il pranzo sarà all’insegna degli antichi sapori della tradizione del pane.

Nel pomeriggio si terrà la premiazione degli atleti partecipanti al percorso di enduran-ce in mountain bike Myland promosso dal Consorzio Due Giare che prenderà il via da Pompu il 27 aprile.

Alle 17:00 ci sarà il laboratorio con le panificatrici “Sa pintadura de su coccoi” e l’esibizione itinerante del Coro di Atzara. Infine dalle 19:00 lo show cooking con Ro-berto Meloni, il campione mondiale di pizza su pala e i suoi allievi. Seguirà la degu-stazione.

Il programma completo qui di seguito:

“Fromentu- sagra del pane e del grano – 4 Maggio 2019 –

A partire dalle 10.00

Apertura infopoint e servizio bike sharing (noleggio biciclette) del Consorzio Due Giare progetto Myland

10.30

Apertura degli stand di artigiani e hobbisti

Inizio visite guidate al paese e alle chiese e al Museo multimediale “Casa del pane”

Inizio visite al percorso sensoriale interattivo e immersivo “Bread experience” in Piaz-za Cavour

Laboratorio di panificazione gratuito per i bambini “Con le mani in pasta” organizzato dalla Pro Loco Pompu (info presso il Museo)

11.00

Convegno “Alla riscoperta dei grani antichi nella panificazione” presso il Centro So-ciale in Piazza Capitano Leo

12.30

Pranzo tipico diffuso nei vari punti ristoro gestito dalla Pro Loco con pietanze a base di pane

15.00

Premiazione degli atleti partecipanti al percorso di endurance in mountain bike My-land promosso dal Consorzio Due Giare

16.30

Inizio visite guidate al paese e alle chiese, al Museo

multimediale “Casa del pane”

Inizio visite al percorso sensoriale interattivo e immersivo “Bread experience” in Piazza Cavour

Laboratorio con le panificatrici di Pompu “Sa pintadura de su

“coccoi”

Esibizione itinerante del Coro di Atzara lungo le vie del paese

19.00

Inizio Show Cooking con Roberto Meloni il campione mondiale di pizza su pala e i suoi allievi

Degustazione di pizze e di pane