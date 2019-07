Carloforte. “L’Isola dei Libri”: Lunedì 22 luglio, il poeta Giuseppe Conte e martedì la giornalista Sara Ricordati

Alle 20,30, in via Magenta, Conte presenterà in prima nazionale il libro I senza cuore. Il romanzo ruota intorno alla figura di Guglielmo Embriaco (ma i personaggi che fugaci abbagliano le pagine sono molti), robusto cavaliere genovese, che insieme a Goffredo di Buglione prese Gerusalemme, portando nella sua città il Sacro Catino, il piatto su cui Gesù avrebbe spezzato il pane durante l’Ultima Cena.

Martedì 23 luglio, sempre alle 20,30, nell’arco di via Solferino è attesa invece la giornalista Sara Recordati che parlerà del romanzo, pubblicato da Bookabook, “La figlia sconosciuta“. E’ la storia di una donna dalla vita apparentemente perfetta, che nasconde però un grande tormento.

Giuseppe Conte è una delle figure più apprezzate e in vista della poesia italiana di oggi. Ha pubblicato, tra l’altro, L’ultimo aprile bianco, Ferite e rifioriture, L’oceano e il ragazzo, Poesie. E’ anche autore di romanzi tra cui L’impero e l’incanto e Il male veniva dal mare.

Sara Recordati, nata a Milano, ha vissuto a New York lavorando presso il Guggeneheim e il Metropolitan Museum. Rientrata in Italia, è diventata giornalista professionista e oggi lavora nella redazione del settimanale Gente come esperta di cinema.