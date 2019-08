Cala Petra Ruja, Costa Smeralda: vietato mancare al “White Party” di Nikki Beach!

Agosto 2019 al Nikki Beach Costa Smeralda sarà un mese ricco di sorprese ed eventi. Primo fra tutti, l’attesissimo White Party , ormai vero e proprio marchio di fabbrica del luxury beach club, in programma per domani – sabato 3 .

Dalle ore 11 del mattino fino al tramonto la suggestiva location di Cala Petra Ruja si trasformerà in un paradiso vestito di bianco, con dress code rigorosamente total white .

Gli ospiti potranno vivere una giornata indimenticabile all’insegna di musica, buon cibo, cocktail d’autore e tante sorprese speciali. Una ricetta unica che da sempre distingue Nikki Beach, primo e originale concept di luxury beach club che proprio quest’anno festeggia il suo ventesimo anniversario.

E perché non cogliere quest’occasione per scegliere di indossare un costume intero pure white, come la creazione in Limited Edition firmata da ViX Paula Hermanny per omaggiare proprio i 20 anni di Nikki Beach?

Nikki Beach Costa Smeralda è il luogo perfetto per divertirsi e “staccare la spina”: una location tra le più esclusive al mondo e accessibile unicamente via mare, con aree relax, un ristorante che offre specialità locali di altissima qualità e una vista panoramica mozzafiato.

Tra gli altri irrinunciabili appuntamenti di agosto, oltre al White Party, “20 Year Celebration” in programma per il 10 agosto e “Ferragosto Celebration“, lo special event del format We Italians! per celebrare l’Italian Style nel mondo in calendario per il 15 di agosto.