Cagliari. XXXVII Festival Internazionale Nuova Danza

In scena “Sarajevo” di Gennaro Andrea Lauro – “un solo per non essere solo” sulla guerra senza nome in cui siamo immersi, anche in tempo di pace, in un clima di silenziosa allerta, tra ansia e paura, in attesa di un futuro migliore; “Ritornello” di Greta Francolini, che mette in relazione “The Disintegration Loops” di William Basinski e alcune canzoni pop per definire un “luogo oscuro”, un accadimento, un passaggio che influisce sul corpo, modificandone le dinamiche, come il ritornello che rende la danza “effimera” lontana da un’idea di “rappresentazione” e “Manbuhsa” di Pablo Girolami – in scena con Giacomo Todeschi – in cui la libertà del gioco di due ragazzini rimanda a un “esodo urbano” tra insicurezza e riscoperta di sé e al “corteggiamento animale” per esplorare nuove forme di movimento, trasferite sul corpo umano.

Voci di donna – sempre DOMANI ( sabato 2 novembre ) alle 21.45 a Sa Manifattura per “Fiore di Loto” con Agnese Fois, Camilla Soru, Cristiana Camba, Daniela Vitellaro e Rachele Montis, per la regia di Senio G. B. Dattena, con coreografie di Sara Manca (produzione ASMED/Balletto di Sardegna). Sulle tracce di “Ferite a morte” di Serena Dandini lo spettacolo affronta il tema delicato e complesso della violenza di genere fino all’estremo del femminicidio, privilegiando una cifra ironica per mettere a nudo l’assurdità e insensatezza di comportamenti e situazioni, frutto di un’eredità culturale plurisecolare, che troppo spesso degenerano in tragedia, a causa dell’equivoco fatale di chi scambia il possesso per amore.

In prima nazionale domenica 3 novembre alle 20 a Sa Manifattura (dopo l’AperiDanza a cura di Silvia Bandini e Marco Caredda, con Michele Uccheddu e Stefano Serra e gli studenti del LAC), “Materlucis” di e con Simona Perrella sceglie l’unità di misura della luce per definire “l’energia del corpo che decide con leggerezza e curiosità di superare il limite entro cui quotidianamente ricade”, alla ricerca di una ipotetica “equazione che risolva i contrasti che il corpo vive all’interno di sé”, per approdare a una “formula di coabitazione e di orbitazione” che sancisca la libertà d’azione in una compiuta armonia.

“Where Else?” è l’interrogativo su cui ruota il solo di Marta Bellu per Versilia Danza – che chiude la serata domenica 3 novembre a Sa Manifattura: la tensione verso un luogo, o meglio “un’atmosfera” come stato primordiale in cui ha origine il processo di trasformazione. Il linguaggio della danza (ri)crea lo spazio e il corpo si relaziona agli eventi, abitando la forma, “trattiene una figura”. Il movimento suggerisce, o contiene una sua intima pulsione, e insieme il tentativo di articolare suoni di senso compiuto: “la parola è infatti materia vivente”.

Il FIND 37 prosegue anche al Teatro Moderno di Monserrato: domenica 3 novembre alle 19 appuntamento con “Callas” di Ersilia Danza, un affascinante omaggio alla “divina” firmato da Laura Corradi, tra celebri arie d’opera cantate da Maria Callas e intriganti coreografie ispirate alle eroine del melodramma – in scena anche STASERA (venerdì 1 novembre) alle 21 a Sa Manifattura a Cagliari.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

FIND 37 riparte martedì 5 novembre alle 21 dall’Auditorium del Conservatorio di Cagliari – dopo l’AperiDanza – con “Apriti ai nostri baci” del Gruppo E-Motion con regia e coreografia di Francesca La Cava, drammaturgia di Guido Barbieri e musica e live electronics di Fabio Cifariello Ciardi: uno “studio sul concetto di muro” a partire dalla visione dell’artista Christian Boltanski. “Personnes” è il titolo di una sua opera, un immenso muro di ferro su cui si aprono centinaia di cassetti numerati, in ognuno dei quali son racchiuse le tracce di una vita, a simboleggiare il Novecento. Un’immagine che riflette la contraddizione tra la prima e la seconda metà del secolo, tra l’individuo come base della società e il consumismo e la cultura di massa, in cui il singolo si perde nella folla. “L’uomo massa diventa l’uomo atomo, la persona diventa nessuno, la convivenza solitudine”.“Apriti ai nostri baci” invita a riflettere sull’idea del muro – “dove ci si appoggia per piangere, per cercare le crepe da riparare o da allargare, semplicemente per superarlo, per curiosare, per capire da che lato stare”.

A dare il la alla serata martedì 5 novembre alle 20.30 nel foyer dell’Auditorium del Conservatorio – l’AperiDanza danzato e musicato da Silvia Bandini e Marco Caredda, con la partecipazione dei musicisti Michele Uccheddu e Stefano Serra e degli studenti di musica del LAC.

Danza Urbana al Bastione di Saint Remy giovedì 7 novembre alle 18 con la spagnola Lali Ayguadé e il suo duetto “Underneath”.

Venerdì 8 novembre a Sa Manifattura un’altra serata condivisa da due giovani autori: Valeria Russo con “Hidden Track” e Luigi Aruta con “Matricola 0541”.

Si prosegue sabato 9 novembre con il FINDER, la sezione dedicata ai giovanissimi autori invitati in residenza. Quest’anno FIND ospita ben quattro artisti del corso di coreografia dell’Accademia Nazionale di Danza, due artisti della DanceHaus-Accademia Susanna Beltrami di Milano e un’artista dell’École de Danse Contemporaine de Paris.

Martedì 12 novembre seconda Serata Explò con Sara Sguotti in “Space Oddity” e Giselda Ranieri con “T.I.N.A. (There Is No Alternative)” e a seguire Danza Estemporada con “Muta_forme” di Livia Lepri.

Giovedì 14 novembre si ritorna al Bastione di Saint Remy per Iván Benito e il suo “Galápago” mentre sabato 16 novembre a Sa Manifattura, per la prima volta in Sardegna, La Veronal con un pezzo appositamente creato per il FIND: “Short Cuts” di Marcos Morau.

Domenica 17 novembre la Fattoria Vittadini con “Diagonals and Other Love Stories” di Kate McDowell e Maria Giulia Serantoni; a seguire Artemis Danza con due proposte: “Stanislavskij_Ep. 1” di Teresa Morisano e “Omaggio a Pina” di Monica Casadei.

Giovedì 21 novembre la Danza Urbana XL chiude con l’ultimo spettacolo: “Deriva Traversa” di Teodora Castellucci e a Sa Manifattura Francesca Selva con “Le Furie di Orlando”.

Venerdì 22 novembre, al Teatro Civico di Sinnai, Movimento Danza presenta “Self-portrait in yellow shades” di Irene Fiordilino e a seguire Atacama con “Tu, mia” di Patrizia Cavola e Ivan Truol.

Sabato 23 novembre a Sa Manifattura saranno in scena il Centro di Produzione Danza della Lombardia Dancehauspiù che presenta “Syn” di Dueditre e l’ASMED che porta in anteprima la nuova produzione “BMen” di Guido Tuveri. In chiusura, domenica 24 novembre lo spagnolo Arnau Pérez mette in scena “Young Blood” con quattro performer.

Fra i tanti eventi collaterali l’originale APERIDANZA del FIND, un intervento danzato e musicato da Silvia Bandini e Marco Caredda, con la partecipazione dei musicisti Michele Uccheddu e Stefano Serra e degli studenti di musica del LAC, che accompagna un aperitivo offerto al pubblico nelle serate del 26 ottobre, 3, 5, 16 e 24 novembre.

Inoltre FIND organizza master classes con i coreografi tra l’1 e il 24 novembre rivolte ad appassionati e studenti di danza. Le master sono gratuite con l’acquisto dell’abbonamento.

Infine dal 26 ottobre al 20 novembre va in scena il Find Ragazzi, con spettacoli dedicati alle famiglie e al pubblico dei più piccoli: dopo la prima di “Simposio del Silenzio” di Zerogrammi (sabato 26 ottobre) al Teatro Si ‘e Boi di Selargius si prosegue a Sa Manifattura, mercoledì 6 novembre spazio a La Botte e il Cilindro con “Filastrocche in cielo, in terra e in mare” (h 18), il 19 novembre Cie Twain con “Schiaccianoci” (h 18) e infine il 20 novembre ASMED con “La fantastica storia di Giannino e il gatto” (h 11).

Il Teatro Moderno di Monserrato ospita 5 spettacoli: dopo l’anteprima di “Heisse Luft/Aria Fritta” di Susanne Linke (il 25 novembre) e “Fiore di Loto” di ASMED (il 30 ottobre), il 3 novembre sarà la volta di Ersilia Danza con “Callas”, il 10 novembre Estemporada con “Interferenze 1.0” e infine il 15 novembre la coproduzione Figli d’Arte Medas/ASMED “Mammai Manna” di Gianluca Medas e Cristina Locci, in prima nazionale.

Il FIND 37 / XXXVII Festival Internazionale Nuova Danza è organizzato da Maya Inc con la direzione artistica di Cristiana Camba, con il patrocinio e il sostegno del MiBACT, della Regione Sardegna (Assessorati alla Cultura e al Turismo) e del Comune di Cagliari, con il contributo della Fondazione di Sardegna e con preziose sinergie e collaborazioni con compagnie e associazioni, enti pubblici e privati, con il CTM di Cagliari e con il Consorzio Cagliari Centro Storico.

FIND 37 / Festival Internazionale Nuova Danza

SERATA EXPLÒ

in collaborazione con il Network Anticorpi XL

SARAJEVO

di Gennaro Andrea Lauro

Idea e creazione: Gennaro Lauro

Assistenza: Elisabetta Lauro

Disegno luci: Gaetano Corriere

Co-produzione: Sosta Palmizi (Italia)

Finalista del Premio Equilibrio 2018

Selezionato per la Vetrina della giovane danza d’autore – Azione del Network Anticorpi XL Selezionato per i “40 Winks” di Aerowaves 2019

Sostenuto da: Impasse/Cie Greffe (Genève), Dansomètre (Lausanne), Lo Studio (Bellinzona), La Ménagerie de Verre (Paris), L’Echangeur – CDCN (Château-Thierry), CND (Paris).

“Un solo per non essere solo”.

Ci ritroviamo immersi in una guerra senza nome né definizione. La attraversiamo e ne siamo attraversati, benché non sappiamo darle un nome. Eppure ci riguarda. La nostra vita quotidiana è perlopiù piegata a una silenziosa allerta e circospezione: il nostro tempo di pace non è affatto pacifico, ma nervoso, isterico e diffidente. Cos’è la guerra: è quel che accade al di fuori? nei giornali? nei campi di battaglia, nelle nostre case, in noi stessi? Quante sono le forme della guerra? O è piuttosto una sola e medesima cosa? È quanto accade fuori di noi ad avere un effetto sulla nostra maniera di essere, o è forse il contrario?

Come individui siamo soli: professionalmente soli, emotivamente soli, fisicamente soli, socialmente soli (un ossimoro ormai reale). Un dopoguerra, però, è forse possibile: una volta che il disastro dell’umanità è assodato e tutto è da ricostruire, potersi ritrovare, accanto e meno soli, in un concreto sforzo fisico, al di là delle solitudini e della paura, perché la paura stessa ha bisogno di un mondo.

Come posso essere meno solo attraverso un solo?

Non esiste uno spazio né un tempo ulteriore per essere umani. Il paradiso è una forma del momento presente.

RITORNELLO

di e con Greta Francolini

Una produzione Cab 008

con il sostegno del Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo e della Regione Toscana;

con il supporto di CapoTrave / Kilowatt; Marche Teatro / Villa Nappi Residenze; Armunia Residenza Creativa; Vera Stasi; SpazioK Kinkaleri; Teatrino dei Fondi.

Progetto finalista DNAppunti coreografici 2017; selezionato per Vetrina della giovane danza d’autore XL 2018.

Ritornello è una concatenazione tra la traccia del compositore William Basinski The Disintegration Loops e alcune canzoni pop. La musica pop crea attraverso il ritornello e la melodia un confine delimitatore di una cultura, una musica gergale e leggibile. Il passaggio da Basinski alle tracce pop è il luogo oscuro del lavoro, un accadimento che non può rimanere inosservato ma che allo stesso tempo non ha importanza. Il corpo sa che qualcosa è cambiato e lo assume come dato di fatto. Il ritornello è il segno distintivo di una canzone, ciò che spesso la rappresenta e che la porta a memoria. È la parte più evocativa del brano musicale, che dà accesso o crea un linguaggio condiviso attraverso la memorizzazione. La canzone ha quindi un suo bagaglio immaginifico che sovrapposto alla danza la svuota e la disimpegna, rendendola effimera e quindi dislegata da qualsiasi volontà di significato o rappresentazione.

MANBUHSA

di e con Pablo Girolami

Coreografia: Pablo Girolami

Interpreti: Pablo Girolami, Giacomo Todeschi

Musica: Ugate Sooraj – Jota Karloza / Hey Furtila (hey Perky) – Miss Clo

Costumi: Caterina Politi

MANBUHSA è stato creato immaginando due ragazzini che giocano in una risaia. Incentivata dal fascino per le civiltà estere e forgiata sui ritmi della musica, una relazione si crea tra i danzatori.

Attraverso i movimenti, uno spinge l’altro alla scoperta del suo istinto naturale.

Un cammino vibrante di inconsapevoli emozioni, innocenza e giocosità.

“La prima immagine che ho avuto è stata quella di un esodo urbano. Ho visto un treno stracolmo di gente, in viaggio verso il proprio paese di origine. Esploro la sensazione di insicurezza e quel sentirsi ingabbiati dalla negatività latente dell’urbanizzazione. Da questo conflitto, sviluppo una sensazione di fiducia che porta ad una relazione educativa, volta alla riflessione personale e alla scoperta di sé. Lasciati da parte paura e scetticismo, si staglia innanzi una strada libera, fatta di eccitazione e desideri da esplorare.

La seconda immagine su cui mi sono basato riguarda “Il corteggiamento animale”. Specialmente quello degli uccelli. Osservando il loro comportamento durante la parata nuziale, mi sono lasciato influenzare sotto diversi aspetti. Mentre la fisicalitá di MANBUHSA ci rimanda alle gru i cui corpi reagiscono simultaneamente agli impulsi dati l’un l’altra. L’agitazione e la precisione ci possono far pensare al ragno pavone. MANBUHSA è in qualche modo uno studio ed una trasposizione sul corpo umano, di queste peculiari danze animali.” (Pablo Girolami)

IL PROGETTO

Anticorpi XL è il primo network indipendente italiano dedicato alla giovane danza d’autore coordinato dall’Associazione Cantieri Danza che coinvolge attualmente 37 strutture di 15 Regioni: di Anticorpi – rete di rassegne, festival e residenze creative dell’Emilia Romagna: Cantieri Danza Ravenna, Danza Urbana Bologna, l’Arboreto Teatro Dimora di Mondaino, Teatro Comunale ‘C. Abbado’ Ferrara, Santarcangelo dei Teatri, Teatro Gioco Vita di Piacenza, Europa Teatri Parma, Fondazione I Teatri Reggio Emilia, Solares Fondazione delle Arti Parma e ATER – Associazione Teatrale dell’Emilia Romagna – Circuito Regionale Multidisciplinare per l’Emilia Romagna, circuito Amat per le Marche, Circuito Arteven, Centro per la Scena Contemporanea-Operaestate Festival, TCVI Teatro Comunale della città di Vicenza e La Piccionaia per il Veneto, Mosaico Danza-Interplay e Fondazione Piemonte dal Vivo per il Piemonte, Teatro Pubblico Pugliese per la Puglia, Associazione CTRC Teatro Pubblico Campano per la Campania, Artedanzae20 e C.L.A.P.Spettacolodalvivo per la Lombardia, Teatro Akropolis per la Liguria, Fondazione Teatro di Pisa, Armunia, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Associazione CapoTrave-Kilowatt per la Toscana, ERT – Ente Regionale Teatrale Del Friuli Venezia Giulia per il Friuli Venezia Giulia, Triangolo Scaleno Teatro e Associazione Vera Stasi per il Lazio, ACS Abruzzo Circuito Spettacolo per l’Abruzzo, Fondazione Orchestra Haydn- BolzanoDanza/Tanz Bozen, Circuito Danza del Trentino-Alto Adige/Südtirol – Centro Servizi Culturali Santa Chiara e Associazione Incontri Internazionali di Rovereto-Oriente Occidente per Trentino-Alto Adige, CeDAC Sardegna e FIND-Festival Internazionale Nuova Danza Di Cagliari – Coop Maya e Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo per la Sardegna, Basilicata 1799-Festival Città delle 100 scale per la Basilicata.

La VETRINA GIOVANE DANZA D’AUTORE si pone come strumento concreto di ricognizione, visibilità e mobilità dei giovani autori indipendenti, per promuovere la danza d’autore italiana di recente formazione e per evidenziare forme di danza generate da un forte stimolo personale alla ricerca.

È un significativo momento di spettacolo all’interno del quale ai giovani autori viene offerta l’opportunità di mettere in gioco l’aspettativa di affermazione artistica, con un confronto con il pubblico, con altri artisti e operatori nazionali ed internazionali, e di verificare le proprie linee di crescita anche grazie alla presenza di giovani critici e ricercatori.

La VETRINA GIOVANE DANZA D’AUTORE è possibile grazie all’esperienza e al radicamento territoriale degli operatori e al know-how acquisito dall’Associazione Cantieri. Vuole essere un progetto di riflessione aperta e costante, che si promette di crescere negli anni e di mantenersi disponibile alla continua “ricerca sul campo”, per indagare e aggiornare sulle reali esigenze di creazione, diffusione ed osservazione della giovane danza d’autore.

Gli operatori del Network ANTICORPI XL, condividendo un comune interesse al sostegno della giovane danza d’autore, vogliono attivare progetti e azioni finalizzati alla creazione di opportunità per lo sviluppo e la crescita della cultura della giovane danza d’autore nelle regioni di appartenenza e intendono promuovere ed estendere i contenuti e le forme di intervento del progetto, al territorio nazionale ed internazionale.

Le opportunità di promozione offerte ai giovani autori selezionati nella VETRINA GIOVANE DANZA D’AUTORE saranno quindi concrete e continuate nel tempo.

Un’apposita commissione artistica, composta dai partner del Network, seleziona ogni anno le creazioni più interessanti di ogni territorio regionale da presentare nelle diverse sezioni della VETRINA GIOVANE DANZA D’AUTORE, attraverso le domande pervenute entro i modi e i tempi del bando.

La stessa commissione è presente alle rappresentazioni dei selezionati e offre loro un momento di scambio e confronto sulla creazione dopo la visione della stessa.

Alcune creazioni vengono promosse tra gli operatori del Network ANTICORPI XL all’interno della rassegna itinerante ANTICORPI EXPLÒ, ospitata nelle stagioni, rassegne e festival organizzati dai partner di ANTICORPI XL.

Il FIND, partner del Network dal 2016, garantisce la presenza di almeno tre creazioni tra le selezionate.

ASMED/Balletto di Sardegna

FIORE DI LOTO

Regia e scelte musicali: Senio G. B. Dattena

Coreografia: Sara Manca

Interpreti: Agnese Fois, Camilla Soru, Cristiana Camba, Daniela Vitellaro, Rachele Montis

Fonica e luci: Diego Soddu

Coproduzione ASMED-Balletto di Sardegna – Nymphaea Rubra con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Autonoma della Sardegna

“Dietro le persiane chiuse delle case italiane si nasconde una sofferenza silenziosa e l’omicidio è solo la punta di un iceberg di un percorso di soprusi e dolore che risponde al nome di violenza domestica. Per questo pensiamo che non bisogna smettere di parlarne e cercare, anche attraverso il teatro, di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica”. (Serena Dandini)

Il libro di Serena Dandini ha creato un’occasione di riflessione e di coinvolgimento dell’opinione pubblica, dei media e delle istituzioni. Con lo stesso intento, Senio Dattena propone una partitura emotiva ora drammatica ora leggera, un linguaggio proteiforme che conserva intatti i toni di delicata ironia propri dell’autrice, in un’interpretazione che vuole infrangere il silenzio della società su questo tema o dissipare lo sviante clamore di frequenti malintesi, accompagnando alla parola i linguaggi di ciò che è oltre la parola stessa e la percezione razionale, i linguaggi del gesto danzato e della musica – per coinvolgere e sconvolgere, per far riflettere, per sentirsi parte in causa.

Il nostro spettacolo vuole contribuire a informare e coinvolgere, sensibilizzare, diffondere la consapevolezza della trasversalità e pervasività del problema, contrastare la tendenza alla banalizzazione e alla convinzione che il fenomeno sia circoscritto a ambiti sociali degradati o precise aree geografiche; contro un distacco che anestetizza e impedisce di prendere atto della situazione attuale e di conseguenza di agire in modo efficace per contrastare una forma di violenza sfaccettata e onnipresente, tanto radicata da declinarsi in modalità che destano solo sopite reazioni presto messe a tacere, disinnescate dall’indifferenza generale, e che tuttavia evolvono spesso in tragedia.

Di particolare rilevanza anche per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, il progetto FIORE DI LOTO consente di proseguire la riflessione oltre l’esperienza dello spettacolo, come impulso a spazi e laboratori di approfondimento; o di costituire una tappa in un percorso di lavoro didattico incentrato sull’analisi di questo fenomeno in tragica espansione; sullo studio delle inadeguatezze e superficialità del linguaggio dei media, rispetto alla complessità del fenomeno, nel diffondere le notizie riguardanti i casi di cronaca e il prevedibile e controproducente impatto sull’opinione pubblica. Lo spettacolo prevede la possibilità per uno degli spettatori di salire sul palco e leggere uno dei monologhi del libro, o stralci e frasi delle storie raccontate da Serena Dandini.

ASMED/Balletto di Sardegna – FIND Festival

MATERLUCIS

di e con Simona Perrella

Idea e Danza: Simona Perrella

Musica: Björk, Matching Mole, Gyorgy Ligeti

Costumi: Marco Nateri e Stefania Dessì

Luci: Stefano De Litala

Supervisione drammaturgica: Senio Giovanni Barbaro Dattena

Produzione: ASMED/Balletto di Sardegna con il sostegno di FIND Festival Cagliari

Lumen è l’unità di misura della luce e dell’energia del corpo che decide con leggerezza e curiosità di superare il limite entro cui quotidianamente ricade, assumendo su di sé la responsabilità degli spazi in cui vive e dell’intervallo tra questi, e inglobando in sé il contrasto di buio e luce, che diventano l’abito di un essere eterno, anonimo e proprio per questo universale. MATERLUCIS è la ricerca di una possibile equazione che risolva i contrasti che il corpo vive all’interno di sé; è il rapporto tra me-qui e me-lì che si rigenera alla luce di un percorso interiore di abitazione mai fissa dei luoghi. La problematicità del dentro e del fuori di uno spazio già “dato” conduce il corpo ad esplorare sensazioni e dinamiche che superano, trasformandosi in gioco degli arti, una netta divisione a beneficio di una formula di coabitazione e di orbitazione.

Non c’è più dentro/fuori, sopra/sotto, destra/sinistra ma una conquistata libertà di azione che mette in crisi la rigida formula del nero e del bianco. Ed è proprio questa dismessa formula che il performer oltrepassa a modo proprio; così il tempo viene scandito dalla durata dei moti del pensare e dell’agire. L’inghiottimento del contrasto, la cui linea di demarcazione diventa ormai invisibile, è l’unico stato possibile per darsi e sottrarsi a beneficio; è la ritrovata soluzione in cui il corpo-paesaggio emerge in quanto corpo corale, dove il corpo-me, il corpo-altri, il corpo-ambiente coesistono armonicamente.

Marta Bellu / Versilia Danza

WHERE ELSE?

Concept e danza: Marta Bellu

Suono dal vivo: Donato Epiro Luci: Monica Bosso

Assistenza al progetto: Angela Burico Produzione Versiliadanza

In collaborazione con il Centro Nazionale di Produzione della Danza Scenario Pubblico/CZD, Cango, Centro Nazionale di produzione sui linguaggi del corpo e della danza, con il sostegno di Kinkaleri\SpazioK, FabbricaEuropa\Ex Fabbri, Temporeale e TiConZero.

Ringraziamenti: Michele Uccheddu, Fabio Costantino Macis, Angela Burico

Stiamo cercando un luogo altro, quale altro?

E’ più un’atmosfera.

L’atmosfera non è una cosa, è più un luogo tra le cose.

Un luogo di provenienza, uno stato primordiale, attraversato dallo spazio: lo spazio dove percepisco qualcosa, ma anche l’espansione del mio coinvolgimento con le cose.

Sullo stare, anzi sullo stato: sulla trasformazione.

Il lavoro si propone di indagare il linguaggio, come luogo di apparizione dello spazio.

Il corpo si relazione con eventi che lo includono e lo attraversano, ricercando attraverso la forma, abitandola e facendola apparire sempre altrove. Il movimento si trasforma nel tentativo di articolare la parola mentre abita le forme in cui si configura continuamente. Il corpo trattiene una figura, una mitosi cellulare di immagini. La materia è oscura, la materia è attiva.

Dentro la forma, l’abitare è un movimento ondulatorio che contiene una pulsione bestiale. La parola è infatti materia vivente.

FIND 37 / Festival Internazionale Nuova Danza

Ersilia Danza

Callas

Coreografia e regia: Laura Corradi

Creato con: Marco Mantovani, Alberto Munarin, Carlotta Plebs, Midori Watanabe

Assistente coreografa: Midori Watanabe

Musiche da: Verdi, Bellini, Puccini, Donizetti

Musica originale e montaggio sonoro: Fabio Basile

Disegno luci e allestimenti scenici: Alberta Finocchiaro

Direzione organizzativa e promozione: Augusto Radice

Segreteria organizzativa: Flaminia Scanu

Produzione: Ersilia Danza con il sostegno di Estate Teatrale Veronese, Comune di Verona, FIND Festival Cagliari

In collaborazione con: Fondazione Callas , Zevio Vr

Con il contributo di: MIBACT, Dipartimento Spettacolo e Regione del Veneto-ARCO

La cantante più sublime di tutti i tempi, voce che incanta, commuove, stupisce. Presenza imponente sulla scena come nella vita: la follia della sua Lucia era assoluta così come la libertà della sua Carmen. Con Violetta, Mimì e Cio Cio San lei moriva per davvero ogni sera.

Carmelo Bene disse: Maria Callas ha dalla sua prima apparizione ecceduto le attese stucchevoli dei melomani imponendosi, carismatica, come un altrove non solo del melodramma, di pur gradevole routine, ma soprattutto in quanto musicalità in persona. Perfetta, eppure oltre la musica […] Sarebbe un oltraggio definirla miseramente una “grande cantante”. Era, ed è, l’arte.

“Un’immortale incarnata nell’arte lirica” , così la definì Riccardo Muti.

Si diceva che Maria Callas fosse dotata di tre voci, riferendosi alla sua eccezionale estensione vocale che sfiorava le tre ottave.

La sua era “la voce”, unica e irripetibile, precisa, potente, drammatica. Come nessuna, quella voce aveva dell’irreale, perché andava oltre le potenzialità umane.