Cagliari. “Tanto pe’ Cantà”:. Una serata musicale tra storia e cultura

Per la rassegna “Actor Giovane”, organizzata al Teatro delle Saline dalla Scuola d’Arte Drammatica di Cagliari, sarà in scena domenica 30 giugno alle 21.00 la compagnia Origamundi con “Tanto pe’ Cantà”.

La rassegna “Actor Giovane” costituisce un momento di verifica all’interno della Scuola d’Arte Drammatica, ma anche una vera e propria festa, che ,iniziata l’ 8 Giugno, terminerà il 7 Luglio. Oltre ai saggi dei corsisti della Scuola sul palco salgono anche attori professionisti che collaborano come docenti, con spettacoli di compagnie ormai affermate e riconosciute.

Il regista Ivano Cugia mette in scena un “concerto teatralizzato”, che gioca in modo quasi irriverente e mai banale, con i più famosi brani della musica italiana, passando dall’Opera, alla canzone popolare per arrivare al pop moderno. Uno spettacolo per nostalgici del tempo ma anche per i più giovani, perché la Musica non ha età, un omaggio al nostro Paese, ricco di fascino, storia e sensazioni magiche. Ideazione e regia dello spettacolo sono di Ivano Cugia, in scena Andrea Gandini, Adriana Monteverde, Ivano Cugia; foto di Carla D’Alberto.