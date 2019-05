Cagliari. Stagione concertistica: da Scarlatti al Terzo Millennio con Misha Dacić (pianoforte)

Viaggio tra le musiche di Scarlatti, Schumann, Albeniz, ed Enesco con il Recital del pianista israeliano Misha Dacić, brillante interprete dello strumento a tastiera, protagonista martedì 7 maggio alle 18 all’Auditorium del Conservatorio di Musica “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari per un nuovo appuntamento con la Stagione Concertistica 2019 degli Amici della Musica di Cagliari – intitolata “Da Scarlatti al Terzo Millennio”.

Dopo il suo debutto americano alla Discovery Series del Miami International Piano Festival nel 2003, Dacić divenne rapidamente un ricercato solista che catturò il pubblico in tutti gli Stati Uniti esibendosi in locali come Ravinia’s Rising Stars Series a Chicago, Gilmore Keyboard Festival, Steinway Hall New York, Xavier Classical Piano Series a Cincinnati, Frederic Chopin Society’s Concert Series a Minneapolis, e molti altri.

Si è esibito in recital solisti e come solista ospite in tutta l’America centrale e meridionale, Europa, Russia, Medio Oriente e Giappone. Ha suonato al “Martha Argerich Project Festival” a Lugano, nella casa di Mendelssohn a Lipsia, al Sergiu Celibidache Festival di Bucarest, al Festival “Raritäten der Klaviermusik” di Husum, al Festival Internazionale di pianoforte En Blanco & Negro a Città del Messico, alla Oji Hall di Tokyo e con la Brazilian Symphony Orchestra al Teatro Municipal di Rio de Janeiro.

Nel 2009 è entrato ha suonato in duo con la leggendaria violinista Ida Haendel in un tour in Giappone, esibendosi da allora in tutto il mondo. Uno dei loro concerti è stato pubblicato su un DVD pubblicato da VAI. “Misha Dacić in Recital”, con diverse esibizioni dal vivo, è stato pubblicato sempre dal VAI nel 2009. Per celebrare il 200 ° anniversario di Franz Liszt nel 2011, l’album Liszt di Dacić, distribuito da Piano Classics, è stato accolto con grande favore dalla critica mondiale: “Sorprendente forza e padronanza del temperamento” (Bryce Morrison, Gramophone). Nel 2018, Brilliant Classics ha pubblicato l’album di Dacić che esegue le opere di A. Scriabin

Nel 2016 Dacić ha tenuto la prima dei suoi due arrangiamenti per pianoforte di Rachmaninoff Choral Symphony ‘The Bells’ al Rachmaninoff estate museum di Ivanovka,

Russia, ed è stato nominato direttore artistico del Rahmaninoff Festival.

Misha Dacić attualmente insegna come professore di pianoforte presso l’Academia Ivan Galamian a Malaga, e alla Escuela Internacional de Musica Alberto Jonas a Valencia, in Spagna.

Il programma:

DOMENICO SCARLATTI (1685-1757) Sonata in fa minore, K 481

andante e cantabile

Sonata in Mi maggiore, K 162

andante – allegro

Sonata in sol minore, K 8 allegro

Sonata in Mi maggiore, K 46 presto

ROBERT SCHUMANN (1810-1856) Humoreske in Si bemolle maggiore, Op.20

Einfach; Sehr rasch und leicht; Noch rascher; Hastig; Nach und nach immer lebhafter und stärker; Einfach und zart; Intermezzo; Innig; Sehr lebhaft; Mit einigem Pomp; Zum Beschluss

ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909) La Vega (Suite Alhambra)

GEORGES ENESCO (1881-1955) Rhapsodie Roumaine in La maggiore, Op.11 No.1

(trascrizione per pianoforte solo dall’autore)

La Stagione Concertistica 2019 dell’Associazione Amici della Musica di Cagliari è sostenuta dal MiBACT/ Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Sardegna, Comune di Cagliari e dalla Fondazione di Sardegna – ed è realizzata in coproduzione con il Conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.

INFO & PREZZI

abbonamenti

intero: 30 euro – ridotto under 25/over 65: 20 euro abbonamento speciale soci sostenitori: 50 euro

biglietti

intero: 5 euro – ridotto under 25/over 65: 3 euro