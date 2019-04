Cagliari. Stagione concertistica 2019: Giorgio Trione Bartoli al pianoforte

Torna protagonista il pianoforte nel terzo appuntamento della Stagione Concertistica 2019 degli Amici della Musica di Cagliari–intitolata “Da Scarlatti al Terzo Millennio”. Martedì 30 aprile alle ore 18 all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari il pianista Giorgio Trione Bartoli si esibirà su musiche di Scarlatti, Beethoven e Prokofiev.

Questo giovanissimo talento (classe 1996) si è diplomato e si è laureato con il massimo dei voti e menzione d’onore presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari sotto la guida del M °Pasquale Iannone. Ha vinto numerosi premi nazionali ed internazionali tra cui: 2°premio al “Young pianist of the North” International Piano Competition,Newcastle-upon- Tyne (Inghilterra); 1° Premio al 19th International Chopin International Piano Competition,Szafarnia (Polonia) e vincitore di 3 premi speciali, tra cui la migliore esecuzione di una Mazurka di F.Chopin; 1°Premio all’ Enschede Internatinal Piano Competition (Paesi Bassi), conferitogli da Gustav Alinke Andrea Bonatta; 1° Premio al “città di Caserta” International Piano Competiton ;

finalista per il prestigioso “Astana Piano Passion” (Kazakhstan); vincitore del Premio delle Arti nel 2013 assegnato da Beatrice Rana, Leonora Armellini, Mariangela Vacatello e Michele Marvulli ; Vincitore dell’ “Antonio Napolitano” International Piano Competition ; è stato uno dei 6 semifinalisti del prestigioso Cleveland International Piano Competition for Youth 2015 ; 1° premio al Paris Grand Prize Virtuoso International Piano Competition 2015 ricevendo il premio speciale per la migliore interpretazione di un brano di F.Chopin. 1st prize al “premio Francesco Moscato” international piano competition di Airola.

E’ stato uno dei finalisti del Concorso Busoni 2017. Nel 2018 ha vinto il 2° premio ( primo non assegnato ) al Troisdorf International Piano competition ; 2° Premio a Spoleto international Piano competition e il prestigioso “Premio Casella”( 2° premio) al Premio Venezia presso il Gran Teatro La Fenice. Ha tenuto dei concerti come solista e con orchestra in Italia, Spagna ,Francia, Ungheria, Danimarca, Olanda, Germania, USA, Messico, Inghilterra, Kazakhstan, Russia, Polonia, Svizzera.

Il programma:

Domenico Scarlatti Sonata in Do Maggiore K 159 Sonata in re minore K 141 Toccata

Ludwig van Beethoven •Sonata op.2 no.3 in Do Maggiore

Allegro con brio; Adagio; Scherzo – Allegro; Allegro assai

Sergej Prokofiev • Sonata no.8 op.84 in Si bemolle Maggiore

La Stagione Concertistica 2019 dell’Associazione Amici della Musica di Cagliari è sostenuta dal MiBACT/ Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Sardegna, Comune di Cagliari e dalla Fondazione di Sardegna – ed è realizzata in coproduzione con il Conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.

INFO & PREZZI

abbonamenti

intero: 30 euro – ridotto under 25/over 65: 20 euro abbonamento speciale soci sostenitori: 50 euro

biglietti

intero: 5 euro – ridotto under 25/over 65: 3 euro