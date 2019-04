Cagliari. Sound Around The Island presenta Elva Lutza con Ester Formosa

La cantante e attrice catalana Ester Formosa nasce a Barcellona il 10 novembre del 1961. Dapprima attrice di teatro, vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti, in particolare quelli per lo spettacolo ispirato a “La Canyi”, che ha girato per anni nei più importanti teatri in Spagna, a partire dagli anni ’90 si distingue per la sua attività di cantante in lingua catalana, divenendo una delle più importanti interpreti della nuova cançò catalana, sulla scia degli esponenti storici come Maria del Mar Bonet, Joan Manuel Serrat e Luis Llach. Una discografia di grande qualità comprendente una decina di titoli, e una cospicua attività dal vivo, ne fanno una delle artiste catalane più rinomate.

Ester è la figlia di Felìu Formosa, il più importante intellettuale e letterato vivente di lingua catalana.

Dotata di un invidiabile estensione e di un’intonazione impressionante, negli anni ha spaziato fra diversi generi, creando un personale cross-over fra canzone d’autore, musica popolare e atmosfere più jazzy.

Collabora dal 2012 con il duo sardo Elva Lutza e con questa formazione si esibita in numerosi concerti e Festivals in Catalogna, Francia, Inghilterra, Italia e, naturalmente in Sardegna.

Gli Elva Lutza sono una delle formazioni più interessanti e più “internazionali” del panorama sardo degli ultimi anni. Vincitori nel 2011 del Premio Andrea Parodi, mescolano musiche tradizionali e improvvisazione jazzistica con altri generi come l’improvvisazione di matrice jazzistica e la world music. L’originalità del progetto e della strumentazione (chitarra, tromba e voci) ha consentito al duo di suonare in tutta Europa, dall’Inghilterra alla Francia alla Spagna, ricevendo ovunque unanimi consensi, grazie anche a collaborazioni di prestigio come quella con il cantautore siciliano Kaballà o il cantastorie provenzale Renat Sette, con cui hanno appena inciso il disco “Amada”, premiatissimo dalla critica in Italia e in Francia.

La passione comune per la musica popolare, frequentata per oltre due decenni, come musicisti, studiosi e appassionati, ha portato all’incontro fra Nico Casu, trombettista e cantante già collaboratore, fra gli altri di Daniele Sepe, Nuova Compagnia di Canto Popolare e Roberto de Simone e Gianluca Dessì, chitarrista dalle varie esperienze in ambito etno-folk.

Il nome del duo, che ha anche una sua incarnazione più “estesa” e “festaiola”, può richiamare il nome di qualche antica diva della canzone dei paesi del socialismo reale, come agli stessi componenti del duo piace far credere, ma è invece un nome sardo: “elva lutza” è l’erba magica, l’erba delle fate.

Il risultato dell’impasto fra due musicisti così diversi per esperienze e approccio è un vero viaggio nella musica tradizionale di varie regioni dell’europa (Balcani e Sardegna in primis, ma anche suditalia e isole britanniche); lo spirito non è certamente quello del revival, o semplice riproposta, ma una rielaborazione in cui jazz, musica contemporanea e musica popolare si ritrovino ad essere “parenti acquisiti” e diano vita a una performance assolutamente originale dove possano convivere la doina rumena, il ballu tundu, la gavotta bretone e mille altri inputs musicali, fra cui, ovviamente l’improvvisazione.

Il repertorio è equamente diviso fra brani di composizione originale e altri di matrice folclorica. Il disco, battezzato semplicemente “Elva Lutza”, ha visto la luce la scorsa estate pubblicato da S’Ardmusic, e offrirà una panoramica dei diversi stili e generi che il duo affronta, dalla musica sarda di origine tradizionale, all’esplorazione di diverse culture musicali, balcani in primis, alle canzoni di propria composizione, in sardo logudorese e in dialetto sassarese-turritano. L’incisione, nell’ossatura un lavoro in duo, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti.

Gli Elva Lutza sono i vincitori del Premio Parodi 2011, una vittoria accompagnata da uno straordinario successo di pubblico e dall’unanime consenso da parte della qualificata giuria del premio. Questo consenso ha prodotto alcune illustri collaborazioni che hanno visto la luce sul cd, e sul palcoscenico. Fra queste la cantante sarda Elena Ledda, la catalana Ester Formosa, il decano della world music italiana Kaballà. Il primo cd di Elva Lutza è uscito nell’estate 2012 per la S’ArdMusic (distribuzione Egea per tutta Europa). Il disco, consegue un brillante quarto posto al Premio Loano, unico premio Italiano per la discografia Folk e riceve unanimi recensioni nella stampa specializzata italiana e internazionale.

Nel 2012 nasce anche il progetto Limbas, che gira l’Europa e che vede collaborare gli Elva Lutza con importanti musicisti e cantanti di altre zone d’Europa, Irlanda, Provenza, Catalogna, Paese Basco, Sicilia e Friuli. Nel 2013 viene commissionato il progetto “Est Torrende su Beranu”, una vera opera-folk dedicata alla figura dell’artista di Padria Gavino Delunas e degli altri martiri Sardi dell’eccidio delle Fosse

Ardeatine. Il concerto vieme eseguito in importanti teatri della Sardegna e per ben due volte a Roma con il patrocinio dell’A.N.P.I. e della F.A.S.I. (Federazione Circoli Sardi). Nell’autunno 2014 esce “Amada”, collaborazione con il cantante occitano Renat Sette; il cd, decisamente più folk rispetto al precedente, corrobora l’attività “live” del trio in Europa e riceve il Premio Mario Cervo come miglior disco sardo dell’anno e bissa il quarto posto al premio Loano. Dopo un paio di anni dedicati allo sviluppo dei progetti con Renat Sette e con Ester Formosa, situazioni ancora esistenti e vive, Elva Lutza si ripresenta nella formazione originale in duo con un repertorio rinnovato. Inoltre il 2018 vedrà l’uscita del disco di Ester Formosa, prodotto, suonato e arrangiato da Elva Lutza.

Il concerto di Ester Formosa con gli Elva Lutza prevede brani in catalano, in spagnolo, in sardo e in antico Sefardita, la lingua degli ebrei spagnoli; il tutto con gli arrangiamenti sempre originali di Nico e Gianluca che hanno anche uno spot in duo all’interno del concerto.

Durante la serata le interviste alla band saranno a cura dell’etnomusicologo Marco Lutzu.

LA RASSEGNA – Si svolge nella consueta cornice del Teatro Alkestis dal 12 aprile al 24 maggio 2019, con otto incontri e concerti riuniti idealmente nel sottotitolo “Il Canto Nascosto“. La grande novità della rassegna di quest‘anno è che, al solito spazio consacrato alle realtà isolane, vengono riservate alcuni appuntamenti con importanti nomi della scena d‘autore italiana e d‘oltreoceano come la cantautrice romana Pilar che aprirà la rassegna e il celebre rocker americano Michael McDermott.

A, nome di spicco di quel rock made in USA che si nutre di umori blues e folk, in una rarissima esibizione acustica accompagnato da chitarra e pianoforte. rendere corposo il programma, una notevole rappresentanza sarda, con nomi storici del folk-revival e della world music come Cordas et Cannas, a breve in uscita con un nuovo disco, e Elva Lutza (abbinati alla cantante catalana Ester Formosa, con la quale hanno appena pubblicato la raccolta “Cancionero“), artisti emergenti come Nannigroove, moniker dietro il quale si nasconde il batterista di Berchidda Giovanni Gaias, il jazz del quartetto Àghera, la produzione originale “Due Dui“, curata dal pianista Luca Nulchis, e la sperimentazione di Tomasella Calvisi con lo spettacolo “In Coa“.

Al termine di ogni serata ci sarà un momento legato alla cucina, convivio tra artisti e pubblico, con delle proposte caserecce, realizzate con prodotti genuini e di filiera corta, pensate da Maddalena Senis.

IL CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI

I concerti avranno cadenza settimanale, ogni venerdì, con l‘eccezione del concerto di Michael McDermott previsto per giovedì 9 maggio.

giovedì 9 maggio ore 21.00

Michael McDermott

venerdì 10 maggio ore 21.00

Nannigroove

venerdì 17 maggio ore 21.00

Àghera

venerdì 24 maggio ore 21.00

Tomasella Calvisi

Ingressi: Come nelle precedenti edizioni, l‘ingresso ai concerti sarà di soli 5,00 € con la possibilità di abbonarsi a tutta la rassegna al costo di 30,00 €.

Il costo del biglietto concerto comprensivo di cena è di 10,00 €. È necessaria la prenotazione (la cena non è compresa nel costo dell‘abbonamento).

Inoltre sarà possibile acquistare gli ingressi ai concerti e gli abbonamenti alla rassegna anche con i bonus Carta del Docente e 18App.

Per informazioni e prenotazioni: 070 30 63 92 (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 22:00, il sabato dalle 18:00 alle 22:00, la domenica dalle 16:00 alle 22:00) o info@teatroalkestis.it

